Российские школьники начнут изучать историю с первого класса, "чтобы сохранялась историческая память". Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме "Сила в правде!". Сейчас уроки истории в школах начинаются с пятого класса.

Ранее глава Минпросвещения также предлагал внедрить в российских школах "позитивную практику" — начинать неделю с церемонии подъема государственного флага под гимн. Эту инициативу уже одобрили в Воронежской и Калужской областях.



В июле прошлого года президент Владимир Путин создал в России межведомственную комиссию по историческому просвещению, среди задач которой были названы анализ "деятельности иностранных структур", наносящих ущерб интересам России, и подготовка "контрпропагандистских мероприятий". Главой этой комиссии назначили помощника президента, бывшего министра культуры Владимира Мединского.

В марте прошлого года министерство просвещения России одобрило серию учебников по российской и всеобщей истории под редакцией Мединского. "Новые учебники помогут выработать у подрастающего поколения ответственное и обдуманное отношение к истории", – утверждали в ведомстве.

Ранее Путин заявил, что в некоторых школьных учебниках "написано как будто не про нас". Школьников знакомят с подробностями войны на "втором фронте", но не упоминают про Сталинградскую битву.

В марте, через три недели после начала военного вторжения России в Украину, в распоряжении Радио Свобода оказалась запись видеоконференции для московских учителей истории – методичка, как им проводить "уроки пропаганды" относительно российско-украинской войны. Она была основана на исторической теории, озвученной Владимиром Путиным в обращении по поводу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик: Украины не существовало до 1917 года, "оранжевая революция" 2004 года и "антиконституционный переворот" 2014-го произошли при поддержке Запада. Россия не начинала войну, а вмешалась в идущий восемь лет конфликт, у России для этого есть все юридические обоснования, которые заключаются в подписанных с ЛНР и ДНР договорах, "американцы и европейцы дали украинцам несбыточные мечты и надежды, на вступление в Евросоюз и НАТО, сея раздор между нашими народами."