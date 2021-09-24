"Выборы прошли, репрессии – нет". Соцсети о задержаниях коммунистов

На прошедших выборах КПРФ на волне протестного голосования досталось значительно больше мест в парламенте, чем в предыдущем созыве Госдумы, однако и этот результат, по мнению многих членов партии, был занижен. Особенно много вопросов вызвали итоги дистанционного электронного голосования.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия не признает результаты ДЭГ, и потребовал провести расследование. Члены партии, недовольные результатами подсчетов, объединились с другими независимыми депутатами и сформировали Комитет за отмену дистанционного электронного голосования.

Сторонники Навального в нынешних условиях не могут и мечтать о проведении акций протеста, в то время как для КПРФ этот способ выражения недовольства до недавних пор был открыт. 20 сентября партия провела на Пушкинской площади несогласованный митинг по итогам подсчета голосов.

Депутаты заявили, что будут проводить подобные акции до тех пор, пока не добъются отмены электронного голосования. Однако после анонса очередного сбора на Пушкинской площади в Москве члены КПРФ столкнулись с такими же репрессиями, с которыми регулярно сталкиваются оппозиционные структуры, поставленные властями вне закона.

Никита Попов

Начались задержания коммунистов, активистов и журналистов перед встречей избирателей с депутатами Госдумы от КПРФ на Пушкинской площади 25 сентября. Всем задержанным оформляют 20.2 ч.5 КоАП РФ - участие в несанкционированном митинге, за который полиция принимает законную встречу избирателей с депутатами Госдумы от КПРФ 20 сентября. [...]

Кого-то караулят до сих пор у дома, кому-то уже выписали 20.2 ч.5 КоАП РФ, кому-то выписывают в данный момент. Список, надо полагать, будет пополняться.

Павел Тарасов

По квартирам наших товарищей пошли полицейские облавы, по тем кого доставили в полицию - оформляют по 20.2, у Сергей Курганский в повестке и вовсе статьи УПК указаны. По имеющейся информации - использовались видеокамеры и распознавание лиц.

Кажется, кто-то в бункере совсем перепугался

Кажется, кто-то в бункере совсем перепугался. Судя по всему, на носу ещё и очередной комендантский час, то бишь карантин и четвёртая волна, иначе людей по домам не загонишь. Ну и да, маски полезны не только от коронавируса, помните об этом.

UPD: уже 40 человек сообщили о том, что их коснулись облавы.

Дмитрий Барановский

Вчера пришли за навальнистами, сегодня за коммунистами.

Гена Турейский

Навальный - гад все-таки. Мало того, что весь кировский лес украл, ив роше обманул, экстремисткую организацию создал, несколько раз все донаты украл, инсценировал собственное отравление, так он еще умудряется сидя в тюрьме сажать и штрафовать кандидатов от УГ

О преследовании сообщают и другие независимые кандидаты, борющиеся за пересчет голосов.

Николай Кавказский

Наиболее важным сейчас представляется:

1. Добиваться отмены результатов электронного голосования на выборах в Москве.

2. Добиваться отмены использования систем электронного голосования на предстоящих выборах всех уровней.

3. Бороться против иных методов фальсификации выборов

Кажется, одна идея о борьбе за честные выборы уже пугает власть

Я верю, что вместе нам удастся сдвинуть ситуацию и хоть немного, твердыми шагами затормозить падение демократии. Ближайшие планы: встреча депутатов с гражданами, иски в суды и подготовка законопроекта о запрете использования систем электронного голосования на выборах. Кажется, одна идея о борьбе за честные выборы уже пугает власть: 22 сентября к Марине Литвинович пришли полицейские, вручившие ей предостережение о «недопустимости несогласованных мероприятий» (напоминаю, встреча с депутатами — не митинг). Такая же история произошла с Михаилом Лобановым. Член псг от кандидатки в депутаты ГД Анастасии Удальцовой был задержан полицией. Как, кстати, и мой соперник на этих выборах, Сергей Курганский, а также кандидатка от «СоцАльтернативы» Ксения Безденежных. К стороннику «СоцАльтернативы» Ивану приходила полиция. Задержанию подверглись также участники мероприятия на Пушкинской площади в субботу, доверенное лицо кандидата Лобанова Иван Шматрин. Давление идет и на журналистов: полицейские пришли с визитом к Федору Худокормову и к Ивану Егорову из канала «Другое мнение». Но мы продолжаем свое дело, несмотря на запугивания, и доведем его до конца.

Дмитрий Гудков

Выборы прошли, а репрессии нет.

Я сбился со счета, к какому числу кандидатов, наблюдателей и журналистов пришли сегодня вечером.

Ничего иного не умеют. Только запугать

Протоколы за участие в митингах, предупреждения и просто угрозы. Это лучшее доказательство честности и легитимности выборов, молчу об их электронной составляющей.

Зачем же так палиться? – Да просто по глупости, потому что ничего иного не умеют. Только запугать. Избирателей на выборах и недопосаженных оппозиционеров после.

Лидер московского отделения КПРФ Валерий Рашкин направил в органы МВД письма с требованием прекратить репрессии.

По некоторому совпадению, сразу же после выборов начался резкий рост заболеваемости COVID-19, и власти, конечно же, могут использовать это как предлог для преследования организаторов публичных акций - по образу и подобию январского "санитарного дела".

Аббас Галлямов

Я так понимаю, двукратный рост числа заболевших ковидом в Москве связан с планами оппозиционных кандидатов провести в субботу совместное публичное мероприятие? Победить объединивших силы коммунистов Рашкина, Обухова, Лобанова, Парфенова, Суханова, Таранцова с либералами Галяминой, Литвинович, Митрохиным, Гончаровым, Поповой и Махницким без ковида не получится?

Подготовка общественного мнения в прокремлевских телеграм-каналах идет вовсю: коммунистов, и особенно в некоторых из них уже называют не иначе как "биотеррористами".

Игорь Мальцев

Коммунисты из КПРФ развернули такую кампанию против электронного голосования, словно нарочно вели своего избирателя в зону повышенного риска.

И то, что сейчас наблюдается резкий рост зараженности в столице, - скажите спасибо КПРФ. По данным Оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%.

Как были биотеррористами, так и остались. Им наплевать на людей, даже если это собственные избиратели.

Рашкин – самый известный антиваксер и ковид диссидент в партии

Но этого риска им оказалось мало – они теперь устраивают митинги, где вообще ни о каких профилактических мерах даже и речи нет. И заводила всего этого, конечно, товарищ Рашкин. Его жестко бортанули с Госдумой и теперь он со своими подельниками устраивает биологические теракты под видом митингов. За гораздо меньшее, как мы помним, поплатилась Люба Соболь.

Но Рашкин – самый известный антиваксер и ковид диссидент в партии. У него самого уже есть диагноз, но он продолжает колесить по городу, встречаться с людьми. Он прекрасно знает, к чему ведут массовые несанкционированные митинги. Рядовой избиратель Рашкина может об этом и не подумать, но, имея за плечами долгую историю ковид- диссидентства, Рашкин и прочие топы КПРФ прекрасно понимают, к чему идет дело.

Fantastic Plastic Machine

Коммунисты созывают свои идиотские митинги, которые никогда и ни к чему не приведут. Коммунисты, разумеется, высупают против электронного голосование, которое помогает не шастать лишний раз где попало. Коммунистыпрямо заявляют, что ковид придуман.

В принципе, ничего нового нет. Предшественники нынешних красных тоже хорошо справлялись с массовым уничтожением населения. Времена сейчас травоядные, возможностей меньше — но благодарне потомки используют каждую

Между тем сайт КПРФ получил официальное предупреждение о блокировке.

Аббас Галлямов

Ну да, давайте выталкивайте КПРФ в несистемное поле, придурки. Навальный вам очень признателен будет.

Другие комментаторы напоминают, что против репрессий КПРФ могла бороться и раньше.

Валентин Полуэктов

Не знаю, на что рассчитывает Зюганов, призывая избирателей на т.н. встречу с депутатами Госдумы от КПРФ, по существу - на митинг протеста, и все это понимают. Но все, в т.ч. и сами коммунисты, понимают, что улицу им нынче не поднять, кишка тонка, особенно после того, как Зюганов публично заклеймил антипутинское протестное движение в стране «грязной навальнятиной», углядев в Навальном врага народа. И это после того, как на выборах Мосгордумы-2019 «Умное голосование» Навального поддержало 33-х кандидатов от КПРФ из 42-х участвовавших в тех выборах.

Вольно или невольно, но официальная позиция КПРФ по Навальному, озвученная Зюгановым, поспособствовала установлению в стране жесточайшего репрессивного режима (по сути – диктатуры), при котором любая попытка продемонстрировать на улице неприятие режима, даже мелкое несогласие с ним, будет пресекаться (уже пресекается) самым решительным образом.

Вряд ли у Зюганова хватит решимости на настоящий уличный протест

Вряд ли у Зюганова хватит решимости на настоящий уличный протест, придется утереться и принять версию результатов выборов ГД-2021 от жуликов и воров. Иначе ведь очень скоро можно оказаться на соседних с Навальным нарах.

Похоже, что всё идет к тому…

И все же граждане не готовы мириться с итогами выборов, а значит, протесты так или иначе будут.

Сергей Шмидт

К субботним акциям, которые анонсировали коммунисты. По крайней мере, в Иркутске.

Революционная часть "говорящего класса", сначала придав большое значение Болотной площади (которой я тоже придавал и придаю большое значение), потом придав большое значение московским протестам лета 2019-го года и январским протестам 2021-го года (первому я не придавал значения, второму придавал относительное значение), своими руками (языками) сделали так, что отсутствие протестов стало восприниматься как свидетельство признания обществом легитимности выборов, как одобрение действующего порядка вещей, как признание власти и ее действий.

Борис Кагарлицкий

Изрядный запас протестной энергии всё равно вырывается наружу

Разумеется, трудно, ожидать, что митинги протеста, которые сейчас начинаются по всей стране, вразумят чиновников. Тем более, что всероссийскую акцию, официально объявленную лидерами КПРФ, по крайней мере половина из партийных организаций сама же будет саботировать. За исключением Валерия Рашкина, Сергея Левченко, Николая Бондаренко, Вячеслава Мархаева и ещё нескольких решительных провинциальных политиков, большинство региональных руководителей КПРФ совершенно не настроено ни конфликтовать с властью, ни тем более бороться за перемены в стране. Но есть ещё и члены партии, если её избиратели. И они настроены куда более решительно.

Начинающиеся протесты изменяют политическую обстановку. Во-первых, они свидетельствуют о том, что весенне-летняя репрессивная кампания Кремля не дала ожидаемых результатов. В обществе накопился изрядный запас протестной энергии, которая всё равно вырывается наружу. Во-вторых, новая волна протеста поднимает на местах новых лидеров, таких как Михаил Лобанов. Более решительных, более политически компетентных и зачастую более левых по своим взглядам. Произошедший весной разгром либеральной оппозиции создает предпосылки для появления новой оппозиции — народной.

Недовольство имеет объективные причины, не устраняемые репрессиями

Кремль попал в ту же ловушку, что и многие авторитарные режимы в прежние времена. Считая, будто можно вместо решения реальных общественных проблем ограничиться подавлением недовольства, режим в первую очередь стремится обезглавить оппозицию и разгромить её структуры. Но поскольку недовольство имеет объективные причины, не устраняемые никакими репрессиями, меры против первого эшелона оппозиционных лидеров лишь расчищают путь для появления новой группы лидеров и активистов, как правило — более радикальных.

Как мог бы выглядеть сценарий смены власти в новых условиях, пытается представить себе Константин Калачев:

Позволю себе пофантазировать. Выборы 2026 г. ДЭГ уже повсеместно внедрено. Программист ДЭГ переходит на сторону оппозиции, «взламывает» систему, отдает все голоса КПРФ. КПРФ во главе с Бондаренко и Куринным получает большинство в парламенте. Следов взлома не находят. Парламент входит в конфликт с президентом. В этот раз большинство на стороне парламента. Граждане занимают Белый Дом, Останкино, Кремль. Армия занимает позицию нейтралитета. Незавершенный гештальт 1993 года завершается. Россия становится парламентской республикой. Памфилова пишет в мемуарах, что ДЭГ они для этого и вводили. (Неглуховский, «Москва-2026», издательство «Просвещение», фантастика)

Объединив силы с КПРФ, несистемная оппозиция может многого добиться, рассуждает политолог Аббас Галлямов:

Наметившийся союз либералов с коммунистами - это страшный сон Кремля

Наметившийся союз либералов с коммунистами - это страшный сон Кремля. Власти, безусловно, будут пытаться их рассорить. Именно с этой целью они и решили внести поправки в «закон Димы Яковлева», распространяющие его положения с граждан США на всех иностранцев. Известно ведь, что по вопросам, касающимися внешней политики, КПРФ занимает «патриотическую» позицию, а значит и в этом случае проголосует солидарно с единороссами. Возмущение либерального лагеря гарантировано. Единый антикремлевский фронт правых и левых будет расколот.

Зато образовавшийся вакуум смогут заполнить «Новые люди». Они пока у оппозиционной общественности на подозрении, а тут вдруг получат возможность выступить против инициативы властей, оказавшись, таким образом, по одну сторону баррикад с несистемной оппозицией. Может даже протест возглавят.

Вообще, если отбросить эмоции и поразмышлять трезво, то придётся признать, что хотя детей, конечно, жалко, но раз уж Кремль решил отправить их в пасть Молоху, то тут никто ничего уже не сделает. И ссора с КПРФ тоже делу не поможет. Наоборот, она лишь ухудшит ситуацию, укрепив позиции режима. В политике иногда надо уметь действовать расчётливо, даже холодно. Нельзя позволять противнику манипулировать собой.

Либеральной публике предстоит пройти тест на зрелость

В идеале, несистемной оппозиции следовало бы вообще на время вывести все внешнеполитические вопросы за пределы своей повестки и сконцентрироваться на делах внутренних. Борьба за власть осуществляется ВНУТРИ страны и здесь коммунисты - скорее союзник, чем противник. В конце концов, в прошлом году они, например, против обнуления путинских сроков голосовали. И это гораздо важнее всего остального.

Этой осенью либеральной публике предстоит пройти первый в нынешнем политическом цикле тест на зрелость и способность к самоконтролю.

Коммунистам тоже было бы хорошо продемонстрировать свою способность противостоять кремлевским разводкам, но от них слишком многого ожидать нельзя. Они заложники своих догматов и в их рядах слишком много консерваторов. Либералы - публика более зрелая и уступать придётся именно им.