Из-за дефицита самолётов курсанты проходили практику на частных судах

Курсанты лётного колледжа в Омске не смогли выпуститься в 2022 году из-за невозможности пройти практику. Один из студентов обратился в Генпрокуратуру России.

Ведомство признало "дефицит воздушных судов" и установило, что курсанты не смогли закончить обучение в том числе из-за нехватки запчастей, необходимых для ремонта иностранной авиатехники. Детали прекратили поставлять из-за рубежа в следствие санкций, наложенных на Россию в ответ на её вторжение в Украину.

Генпрокуратура потребовала заключить госконтракты с коммерческой авиакомпанией, чтобы та предоставляла свои воздушные суда для обучения будущих лётчиков.

После этого 54 курсанта омского колледжа завершили обучение и лётную практику в полном объёме, сообщила Генпрокуратура.