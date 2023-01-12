В Приморье полёты отменяют из-за проблем с ремонтом самолётов

В Приморье количество полётов на канадских самолетах DHC-6 сократилось вдвое, а в 2023 году рейсы могут отменить совсем из-за износа двигателей. Об этом в разговоре с РБК сообщил замминистра транспорта региона Евгений Тимонов.
Речь идёт о трёх самолетах DHC-6 авиакомпании "Аврора", которые обслуживают рейсы внутри региона. 19-местные воздушные суда оснащены турбовинтовыми моторами PT6A канадского производства Pratt & Whitney Canada. Производитель не проводит техническое обслуживание узлов из-за санкций, которые Канада объявила после нападения России на Украину.
По словам Тимонова, власти ищут другую страну, которая сможет провести техобслуживание самолетов. У региона есть договорённость о приобретении самолетов "Байкал" производства Уральского завода гражданской авиации, но поставки возможны лишь к 2030 году. Восстановить программу полётов в регионе министр пообещал к 2024 году.
"Аврора" и её партнёры используют ещё шесть самолетов DHC-6 на Дальнем Востоке. Два используются на Сахалине компанией "Тайга". "ЧукотАвиа" принадлежит четыре воздушных судна, из которых в настоящий момент используется три.
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