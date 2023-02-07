Из-за санкций 67% компаний перешли на китайское оборудование

Абсолютное большинство промышленных предприятий России заместили оборудование, запчасти и комплектующие, импорт которых попал под санкции из-за российского вторжения в Украину, китайскими аналогами. Это следует из январского опроса Института Гайдара, результаты которого приводит "Коммерсантъ".

Согласно опросу, теперь в Китае приобретают оборудование 67% респондентов, запчасти – 63%, комплектующие – 54%. При этом российские аналоги выбрали 39%, 46% и 54% участников опроса соответственно.

23% респондентов признались, что продолжают получать комплектующие из санкционного списка, для оборудования и запчастей эта доля меньше. Также выяснилось, что пятая часть предприятий никогда не использовала подсанкционные комплектующие. Некоторым компаниям пришлось отказаться от импорта товаров совсем.

В 2022 году опросы Института Гайдара фиксировали, что переход на китайские аналоги – вынужденная мера, предприятия предпочли бы европейские товары даже по высоким ценам.

Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это США и Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.

После российского вторжения в Украину более 1200 организаций свернули свою деятельность в России, из них 372 полностью покинули страну.

В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров и брендов, которые можно ввозить в Россию в рамках так называемого "параллельного импорта", то есть без разрешения правообладателя. Список периодически редактируется.

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