Объем параллельного импорта в России с мая достиг 6,5 млрд долларов

Объем ввезенных в Россию товаров в рамках параллельного импорта с момента его запуска в мае достиг почти шести с половиной миллиардов долларов. К концу года, как ожидается, этот показатель может вырасти до 16 миллиардов долларов.

Об этом рассказал в интервью "Интерфаксу" вице-премьер российского правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Чиновник отметил, что давать «точные прогнозы» по итоговым объемам параллельного импорта довольно затруднительно. Сейчас он основывается на оценке среднего ежемесячного объема параллельного импорта в два – два с половиной миллиона долларов.

При этом, по словам чиновника, перечень товаров для параллельного импорта прорабатывался достаточно долго, чтобы не навредить российским производителям, а также иностранным предприятиям, которые локализовали производство в России или возобновили поставки.

В мае в список Минпромторга для параллельного импорта из 50 категорий вошли автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, оборудование, лодки, живые деревья и др. Позднее в список также включили несколько брендов автохимии.