Объем параллельного импорта в России с мая достиг 6,5 млрд долларов

Объем ввезенных в Россию товаров в рамках параллельного импорта с момента его запуска в мае достиг почти шести с половиной миллиардов долларов. К концу года, как ожидается, этот показатель может вырасти до 16 миллиардов долларов.
Об этом рассказал в интервью "Интерфаксу" вице-премьер российского правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Чиновник отметил, что давать «точные прогнозы» по итоговым объемам параллельного импорта довольно затруднительно. Сейчас он основывается на оценке среднего ежемесячного объема параллельного импорта в два – два с половиной миллиона долларов.
При этом, по словам чиновника, перечень товаров для параллельного импорта прорабатывался достаточно долго, чтобы не навредить российским производителям, а также иностранным предприятиям, которые локализовали производство в России или возобновили поставки.
В мае в список Минпромторга для параллельного импорта из 50 категорий вошли автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, оборудование, лодки, живые деревья и др. Позднее в список также включили несколько брендов автохимии.
- В июне 2022 года российские власти легализовали параллельный импорт. Россия будет ввозить через третьи страны товары, продажа которых запрещена на территории страны в связи с санкциями после начала войны в Украине. Закон позволит российским компаниям ввозить и продавать товары без разрешения правообладателя.
- После российского вторжения в Украину страны Заада ввели санкции против России, которые затронули целые отрасли экономики. Сотни иностранных компаний объявили об уходе из России.
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