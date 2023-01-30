Из-за дефицита красок "Лады" выпускают только в трёх цветах

Российская компания "АвтоВАЗ" решила выпускать "Лады" только в трёх цветах из-за дефицита импортных красок, попавших под санкции, введённые в ответ на российское вторжение в Украину. Проблема сохранится как минимум до марта. Об этом сообщают "Ведомости".
По словам дилеров, сейчас к заказу доступны "Лады" белого, чёрного и тёмно-зелёного цветов. Доступность машин других оттенков возможна "не ранее марта". Раньше автомобили были доступны в шести-восьми цветах.
Представитель "АвтоВАЗа" сообщил, что компания "находится в постоянном контакте с поставщиками" и рассчитывает решить проблему "в ближайшие недели".
В "Русских красках" рассказали, что основными поставщиками лакокрасочных материалов для автопрома были иностранные компании. Российские производители красок занимали лишь 5% рынка. После вторжения России в Украину готовые краски и сырьё для их производства попали под санкции. Замену ищут в странах Азии и Южной Америки.
В федеральном дилере не ожидают снижения спроса на "Лады" из-за сокращения палитры, так как "подавляющий объём их продаж приходился на чёрные и белые машины". Кроме того, отметили в дилере, на фоне дефицита автомобилей в России цвет принципиального значения уже не имеет – важнее невысокая цена.
- По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей "Лада" по итогам 2022 года рухнули на 46%. Тем не менее, она остаётся лидером на российском рынке легковых машин, который в 2022 году просел на 59%.
- Санкции, введённые США и Евросоюзом в ответ на российское вторжение в Украину серьёзно ударили по российскому автопрому. В частности, были остановлены поставки импортных комплектующих, из-за чего заводы "АвтоВАЗа" фактически ушли в простой. Ряд иностранных производителей, в том числе Renault, Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes-Benz и Nissan, ушли с российского рынка.
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