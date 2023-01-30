Из-за дефицита красок "Лады" выпускают только в трёх цветах

Российская компания "АвтоВАЗ" решила выпускать "Лады" только в трёх цветах из-за дефицита импортных красок, попавших под санкции, введённые в ответ на российское вторжение в Украину. Проблема сохранится как минимум до марта. Об этом сообщают "Ведомости".

По словам дилеров, сейчас к заказу доступны "Лады" белого, чёрного и тёмно-зелёного цветов. Доступность машин других оттенков возможна "не ранее марта". Раньше автомобили были доступны в шести-восьми цветах.

Представитель "АвтоВАЗа" сообщил, что компания "находится в постоянном контакте с поставщиками" и рассчитывает решить проблему "в ближайшие недели".

В "Русских красках" рассказали, что основными поставщиками лакокрасочных материалов для автопрома были иностранные компании. Российские производители красок занимали лишь 5% рынка. После вторжения России в Украину готовые краски и сырьё для их производства попали под санкции. Замену ищут в странах Азии и Южной Америки.

В федеральном дилере не ожидают снижения спроса на "Лады" из-за сокращения палитры, так как "подавляющий объём их продаж приходился на чёрные и белые машины". Кроме того, отметили в дилере, на фоне дефицита автомобилей в России цвет принципиального значения уже не имеет – важнее невысокая цена.