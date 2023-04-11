Из-за санкций "Аэрофлот" впервые отправил самолёт на ремонт в Иран

Авиакомпания "Аэрофлот" впервые в своей истории отправила самолет на ремонт в Иран. Это произошло из-за введённых в отношении России санкций после полномасштабного военного вторжения в Украину. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника. Представитель перевозчика это подтвердил.
"Аэрофлот" отправил самолёт Airbus A330-300 в Тегеран 5 апреля. Там его будут обслуживать специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air, основная цель - это ремонт стоек шасси.
Представитель "Аэрофлота" заявил, что компания Mahan Air "имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества".
Как уточняет РБК, техобслуживание в Иране обсуждалось несколько месяцев. Ранее "Аэрофлот" обращался для этих целей к гонконгской группе по обслуживанию самолетов HAECO.
В авиапарке "Аэрофлота" на 1 апреля было 178 самолетов Airbus и Boeing.
- В конце февраля 2022 года после начала войны России против Украины США, Евросоюз и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. ЕС запретил экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запретил страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.
- В середине июня посол КНР Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай готов поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов. Месяц спустя Россия подписала соглашение о поставках оборудования и техобслуживания самолетов с Ираном. Однако эксперты скептически относятся к этому документу, поскольку Иран сам находится под санкциями и эксплуатирует весьма возрастной воздушный флот и не сможет производить детали для современных самолетов, которые используют в России, поэтому запчасти придётся возить по "серым" схемам через третьи страны.
- Правительство России в конце декабря 2022 года узаконило так называемую "канибализацию" самолетов - разрешило снимать запчасти с одних воздушных судов для ремонта других. Также российские власти разрешили устанавливать неоригинальные иностранные детали на зарубежные самолёты, которые остались в России. Основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков считает, что в Россию может начать поступать иностранный контрафакт.
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