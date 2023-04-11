Из-за санкций "Аэрофлот" впервые отправил самолёт на ремонт в Иран

Авиакомпания "Аэрофлот" впервые в своей истории отправила самолет на ремонт в Иран. Это произошло из-за введённых в отношении России санкций после полномасштабного военного вторжения в Украину. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника. Представитель перевозчика это подтвердил.

"Аэрофлот" отправил самолёт Airbus A330-300 в Тегеран 5 апреля. Там его будут обслуживать специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air, основная цель - это ремонт стоек шасси.

Представитель "Аэрофлота" заявил, что компания Mahan Air "имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества".

Как уточняет РБК, техобслуживание в Иране обсуждалось несколько месяцев. Ранее "Аэрофлот" обращался для этих целей к гонконгской группе по обслуживанию самолетов HAECO.

В авиапарке "Аэрофлота" на 1 апреля было 178 самолетов Airbus и Boeing.

В конце февраля 2022 года после начала войны России против Украины США, Евросоюз и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. ЕС запретил экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запретил страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.