Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Из-за сбоя в работе Cloudfare с перебоями работают ChatGPT и X

Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Предположительно из-за сбоя в работе сервиса Cloudflare с перебоями работают или вовсе не открываются многие популярные сайты в Интернете. Проблемы в частности испытывает соцсеть X, основанный на искусственном интеллекте чатбот ChatGPT, музыкальный сервис Spotify, крупнеший онлайн-магазин Amazon и другие. Как отмечают российские независимые СМИ, не открываются и сайты "Дождя", "Новой газеты Европа", "Медиазоны", а также ряда СМИ из других стран, в частности "Украинской правды".

Согласно данным Downdetector, проблемы наблюдаются у пользователей по всему миру. В Cloudflare заявили, что работают над восстановлением сервиса.

Cloudflare - это набор сервисов для поддержания доступности и безопасности сайтов. Речь в частности идёт о защите от DDoS-атак и доступе к серверам DNS. По разным оценкам, услугами Cloudfare пользуются до 20% всех сайтов в интернете.

Алаудинов грозит Z-блогерам
Embed
Алаудинов грозит Z-блогерам

No media source currently available

0:00 0:16:30 0:00

Алаудинов грозит Z-блогерам

"уничтожением в правовом поле"


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG