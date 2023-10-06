Из-за тайфуна на юге Сахалина без света остаются более 5000 человек

Из-за ливней и сильного ветра на юге Сахалина без электричества остаются 5100 человек, сообщило правительство Сахалинской области.

Для 13,5 тысяч жителей, тоже оставшихся без света из-за циклона, подачу электричества уже возобновили. Всего тайфун повредил 44 ЛЭП и несколько сотен трансформаторных подстанций – работа некоторых всё ещё не восстановлена.

По сведениям мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, в городе подтоплены больше двадцати домов – введён режим ЧС, отменены занятия в школах. Синоптики прогнозируют ослабление непогоды к вечеру.

В комментариях к ночному сообщению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко (цифры в нём уже неактуальны) пишут, что такая погода нормальна для осеннего Сахалина, но раньше город "всеми улицами не плыл". Жители связывают это с вырубкой лесов на сопках вокруг Южно-Сахалинска.