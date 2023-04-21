Доклад: из-за войны в Украине разрушено более трети домов

Российское вторжение в Украину нанесло стране ущерб на сумму в 143,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил замглавы Комитета нацбезопасности, обороны и разведки Украины Юрий Аристов.

Он пояснил, что это "прямые и задокументированные материальные потери". По его словам, за время войны в Украине разрушено 37% жилых зданий, четверть объектов инфраструктуры, почти 8% активов предприятий и около 6% образовательных учреждений, земельных ресурсов и объектов энергетики.

Более подробные цифры содержатся в докладе Киевской школы экономики. Общий ущерб в нём оценивается в 144 миллиарда долларов. По подсчётам авторов доклада, за год войны в Украине разрушено или повреждено более 150 тысяч домов, свыше 25 тысяч километров дорог, 344 моста (часть из них уже восстановлена), несколько тысяч детских садов, школ, больниц и музеев. Также уничтожено и повреждено более 200 тысяч личных автомобилей и более 16 тысяч единиц общественного транспорта.

От военных действий также страдает природа. По оценкам экспертов, в Украине заминирована или загрязнена треть пахотных земель, сожжены десятки тысяч гектаров лесов и полей, которые были домом для миллионов животных.