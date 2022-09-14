Избиратели и наблюдатели сообщили о 1824 нарушениях на выборах

Участники проекта мониторинга нарушений на выборах в России разместили на карте нарушений размещено 1824 сообщения из 53 регионов России после единого дня голосования в сентябре. Статистику подводит движение "Голос". Большая часть – 61% – нарушений была зафиксирована непосредственно в дни голосования, начиная с 9 сентября. Чаще всего избиратели, наблюдатели, члены комиссий, кандидаты и журналисты жаловались на нарушение своих прав.

Около 12% всех сообщений содержат информацию об использовании административного ресурса и принуждении к голосованию. Такие сообщения, отмечает "Голос", приходили со всей страны: от Москвы до Приморского края. Также поступали сведения о нарушениях при голосовании на дому, о незаконной агитации, лотереях и подкупе избирателей.

На "Карте нарушений" опубликовано 49 сообщений, касающихся посягательства на жизнь, здоровье и имущество. Например, член участковой комиссии в Пскове отобрала у доверенного лица кандидата ручку и, как сообщается, "разорвала и выбросила бумагу для написания жалоб".

Больше всего сообщений о нарушениях – 41% – опубликовано в Москве. Следом за ней в антирейтинге расположились Краснодарский край и Московская область.

В Тихорецке Краснодарского края председатель избирательной комиссии сымитировал нападение на себя, чтобы удалить из помещения кандидатку в депутаты.

В Геленджике Краснодарского края кандидат обнаружила, что член избирательной комиссии сидит на стопке бюллетеней с отметками за "Единую Россию".

"Голос" отмечает, что количество опубликованных сообщений зависит не только от степени "грязности" выборов в регионе, но и от активности избирателей и наблюдателей на местах. Все поступающие на "Карту нарушений" сообщения проходят премодерацию.

На выборах в сентября россияне избирали глав 14 регионов, 6 региональных парламентов, в 36 регионах проходили местные выборы различного уровня.