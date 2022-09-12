Муниципальный депутат Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе выиграла перевыборы, находясь под домашним арестом. На это обратил внимание канал "Настоящее время". Она участвовала в кампании как самовыдвиженец.

Пост о победе появился в её социальных сетях. "Меня одной даже с домашним арестом хватит защитить район от 11 едросов. Будет трудно. Знаю. Пожелайте мне сил и удачи", — написано в её фейсбуке. Сообщения от её имени, как утверждается, публикуют её друзья. По условиям домашнего ареста ей запрещено пользоваться интернетом.

Депутат под домашним арестом с июля 2021 года. Против неё возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Она и её сторонники утверждают, что дело стало ответом на её давление на застройщика, которого она по просьбе жителей вынудила отремонтировать введённый с нарушениями дом (Тверской район Москвы один из самых дорогих в России).

Из дома Хараидзе баллотировалась в Госдуму от партии "Яблоко". На прошлых выборах в муниципалитеты она победила как кандидат от этой партии.

В Москве 9-11 сентября прошли выборы депутатов муниципальных собраний. Согласно официальным данным, большая часть избирателей воспользовалась дистанционным электронным голосованием - около 1,7 миллионов, на участки пришли лишь чуть более 600 тысяч. Согласно предварительным итогам голосования, более 90 процентов мест в муниципальных собраниях получили кандидаты от "Единой России" и поддержанного мэрией списка "Мой район". Это 1294 депутата из 1417. Менее 100 депутатов избраны от других "системных" партий. Трое депутатов избраны от партии "Яблоко", также избраны 26 самовыдвиженцев. На предыдущих выборах муниципальных собраний сторонники оппозиции в ряде районов добивались победы; на этот раз муниципальные образования будет контролировать "Единая Россия" и её союзники.