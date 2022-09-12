В России выбрали 15 губернаторов и шесть региональных парламентов

В воскресенье, 11 сентября, в России завершилось голосование на выборах разных уровней. Голосование длилось, по решению каждого региона, от одного до трёх дней. На данный момент обработаны 100% протоколов об итогах выборов губернаторов и депутатов законодательных собраний. Однако глава ЦИК России Элла Памфилова рекомендовала региональным избирательным комиссиям подводить итоги не раньше 14 сентября – чтобы "внимательнейшим образом" рассмотреть все поступившие жалобы.

Выборы губернаторов

Главу региона избирали в 15 субъектах России: в 14 – прямым голосованием избирателей, в Адыгее – тайным голосованием депутатов за одну из трёх кандидатур, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Парламент Адыгеи продлил срок действующего главы региона Мурата Кумпилова.

В остальных регионах победили кандидаты, выдвинутые или поддержанные партией "Единая Россия". На 14 губернаторских мест претендовали 67 человек, из них всего шесть женщин – это 9% – ни одна из них не выиграла.

Наибольший результат с наибольшим отрывом от ближайшего конкурента получил единоросс Алексей Цыденов в Бурятии – 86,2%. У кандидата от КПРФ, занявшего второе место, – 7,1%. С наименьшим результатом и наименьшим преимуществом выиграл выборы единоросс Александр Бречалов в Удмуртии – он получил 64,4%, идущий следом за ним коммунист – 19,8%.

Более 76,7% голосов – результата Владимира Путина на президентских выборах 2018 года – получили восемь кандидатов, выдвинувшихся при поддержке "Единой России" во Владимирской, Калининградской, Новгородской, Рязанской, Тамбовской, Томской, Ярославской областях, а также в Марий Эл.

Вторые места в основном заняли кандидаты от КПРФ. В Карелии и Томской области их обошли представители партии "Справедливая Россия – За правду", а в Марий Эл и Калининградской области – ЛДПР.

Выборы в региональные парламенты

Депутатов законодательных собраний избирали в шести регионах. Во всех парламентах большинство мест забрала "Единая Россия", её средний результат – 62%. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что "Единая Россия" получила 79,9% предложенных мандатов.

В парламенты всех регионов – за исключением Северной Осетии – со второго места прошла КПРФ, с третьего – ЛДПР. В Северной Осетии второй результат показала партия "Справедливая Россия – За правду", третий – КПРФ.

В Москве проходили выборы депутатов 125 муниципальных образований. Согласно последним официальным данным, большую часть мандатов – более 1100 – получают кандидаты от "Единой России". В выборах приняли участие 33,9% избирателей, причём очно проголосовали 9,6% избирателей, большая же часть – 24,3% – дистанционно.