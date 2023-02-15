Издательства выпустят пересказы запрещенных в России книг

Российские издательства "Эксмо-АСТ" и Smart Reading в обход санкций начнут выпускать саммари – пересказы без прямого цитирования – запрещенных к продаже в России зарубежных произведений. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Оба издательства уже в феврале планируют выпустить в таком формате мемуары принца Гарри Spare ("Запасной"). За рубежом книга вышла 10 января.

Как рассказал изданию генеральный директор "Эксмо" Евгений Капьев, в саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из неё. По его словам, автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком. Издательства в этом случае опираются на закон о цитировании, отметил Капьев.

В "Эксмо-АСТ" рассматривают проект как "стартап, который поможет частично решить проблему доступности новинок нон-фикшен, и как альтернативу принудительной лицензии". В частности, планируют выпустить по тому же механизму книгу Джен Синсеро "Не ной", права на которую кончились прошлой весной и не продлены.

Шеф-редактор Smart Reading Мария Копачевская уточнила, что компания специализируется на формате саммари уже десять лет, но сейчас он стал особенно актуален.

При этом не все российские издательства готовы пользоваться данным механизмом: "Может быть, официально пересказ без разрешения и не нарушает закон, но чисто по-человечески так делать не стоит", — считает главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов.

Еще один собеседник издания среди издателей считает выпуск книг в пересказе риском для всего рынка. По его словам, "допускать пиратство в том или ином виде – а формат саммари можно считать завуалированным пиратством, – значит отбрасывать российский рынок легального контента на несколько лет назад", цитирует издателя "Коммерсантъ".

Юристы, в свою очередь, предупреждают о риске взысканий, если пересказ окажется близок к тексту оригинала. Максимальный размер компенсации за незаконное использование прав – двойной размер стоимости проданных книг.

На фоне войны России против Украины многие зарубежные издательства, включая Penguin Random House, которому принадлежат права на мемуары принца Гарри, прекратили работу с российскими издателями.