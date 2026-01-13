Издательство Popcorn Books объявило о прекращении работы.

"Поток грустных новостей не закончился: Popcorn Books закрывается. Мы очень благодарны всем, кто был с нами на протяжении этих 7 лет: авторам, партнёрам и, конечно, вам, дорогие читатели. Именно ваша поддержка помогала нам продолжать работать в любых условиях, даже когда едва хватало сил. Но мы всегда находили силу в вас", — говорится в обращении в телеграм-канале издательства.

Popcorn Books специализировалось на литературе формата young adult ("молодые взрослые"). В 2021 году издательство выпустило роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой "Лето в пионерском галстуке", ставший одной из самых обсуждаемых книг в России последних лет.

В июле 2022 года владельцем Popcorn Books стал основатель петербургской сети "Буквоед" и совладелец сети "Читай-город — Буквоед" Денис Котов. В августе 2023 года контроль над издательством перешел к "Эксмо".

В мае 2025 года десять книг Popcorn Books стали основанием для первого в России дела об "ЛГБТ-экстремизме", возбужденного в отношении книгоиздателей. У бывших и действующих сотрудников "Эксмо" прошли обыски. Нескольких человек отправили под домашний арест по обвинениям в организации деятельности экстремистской организации, участии в ней и вовлечении в её деятельность. В суд дело пока не передано.