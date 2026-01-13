Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Издательство Popcorn Books объявило о прекращении работы

Фото из телеграм-канала Popcorn Books
Фото из телеграм-канала Popcorn Books

Издательство Popcorn Books объявило о прекращении работы.

"Поток грустных новостей не закончился: Popcorn Books закрывается. Мы очень благодарны всем, кто был с нами на протяжении этих 7 лет: авторам, партнёрам и, конечно, вам, дорогие читатели. Именно ваша поддержка помогала нам продолжать работать в любых условиях, даже когда едва хватало сил. Но мы всегда находили силу в вас", — говорится в обращении в телеграм-канале издательства.

Popcorn Books специализировалось на литературе формата young adult ("молодые взрослые"). В 2021 году издательство выпустило роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой "Лето в пионерском галстуке", ставший одной из самых обсуждаемых книг в России последних лет.

В июле 2022 года владельцем Popcorn Books стал основатель петербургской сети "Буквоед" и совладелец сети "Читай-город — Буквоед" Денис Котов. В августе 2023 года контроль над издательством перешел к "Эксмо".

В мае 2025 года десять книг Popcorn Books стали основанием для первого в России дела об "ЛГБТ-экстремизме", возбужденного в отношении книгоиздателей. У бывших и действующих сотрудников "Эксмо" прошли обыски. Нескольких человек отправили под домашний арест по обвинениям в организации деятельности экстремистской организации, участии в ней и вовлечении в её деятельность. В суд дело пока не передано.

  • С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
  • В январе 2023 года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что против издательства Popcorn Books возбуждено административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ.
Второй удар "Орешником" по Украине
Embed
Второй удар "Орешником" по Украине

No media source currently available

0:00 0:22:13 0:00

Второй удар "Орешником" по Украине

Белгород без света

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG