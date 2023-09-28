Измельчившего девушку в мясорубке помиловали за участие в войне

Житель Пермского края Дмитрий Зеленский, задушивший девушку и измельчивший её тело в мясорубке, получил помилование за участие в войне против Украины. Об этом рассказала его мать пермскому порталу 59.ru.

После убийства Татьяны Мелехиной Зеленский сначала пытался "сделать себе алиби", а потом сам пришёл в полицию. "Расчленил тело, переработал в мясорубке, кости собрал в три пакета и выбросил в реку", – сказал он на допросе. В 2019 году суд приговорил Зеленского к 11 годам колонии.

По рассказу матери Зеленского, сын позвонил ей в ноябре 2022 года и сообщил, что заключил контракт с ЧВК "Вагнер" на полгода и находится на фронте под Луганском. Снова на связь с матерью Зеленский вышел весной.

В июне он получил помилование и сейчас живёт в так называемой ЛНР – "помогает тёте по хозяйству", а потом планирует работать строителем в Анапе, рассказала мать Зеленского. Она считает, что помилование сын получил заслуженно, потому что он "сожалеет, что натворил, и раскаивается".