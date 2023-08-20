Вернувшегося из Украины вагнеровца разыскивают за изнасилование

Вернувшегося из Украины бойца ЧВК "Вагнер" Алексея Костромина разыскивают в Кировской области по подозрению в изнасиловании и избиении 26-летней девушки. Ранее наёмник был осуждён за убийство.
Как сообщает телеграм-канал "База", в декабре 2020-го года в посёлке Созимский Кировской области Костромин, который тогда работал в областном управлении ФСИН, на почве ревности забил молотком свою знакомую. Суд приговорил его к длительному сроку заключения, однако не отсидев и двух лет Костромин был завербован ЧВК "Вагнер" и отправился на войну. После службы он, по всей видимости, получил помилование и вернулся в родной посёлок, где, как считает следствие, совершил новое преступление.
Отмечается, что пострадавшая от действий вагнеровца находится сейчас в тяжёлом состоянии в реанимации. У неё диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом лица, колотые раны шеи и контузия глазных яблок.
- Летом прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, частная военная компания "Вагнер" и лично её основатель, близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, начали вербовать в свои ряды заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашались принять участие в боевых действиях, должны были полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела было запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто останутся живыми, обещали выход на свободу. Таким образом в ЧВК завербовали, по разным оценкам, от 50 до 70 тысяч бойцов. 32 тысячи из них, по словам Пригожина, уже вернулись и получили за участие в боевых действиях помилования.
- В последнее время в СМИ регулярно появляются сообщения о тяжких преступлениях, включая убийства и изнасилования, совершённых вернувшимися из Украины бойцами ЧВК "Вагнер". Так, в конце мая в Новосибирской области под арест отправили вагнеровца, подозреваемого в изнасиловании двух школьниц 10 и 12 лет. А в начале августа в Карелии по обвинению в убийстве шестерых человек был арестован вернувшийся с войны ранее судимый вагнеровец Игорь Софонов.
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