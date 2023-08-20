Вернувшегося из Украины вагнеровца разыскивают за изнасилование

Вернувшегося из Украины бойца ЧВК "Вагнер" Алексея Костромина разыскивают в Кировской области по подозрению в изнасиловании и избиении 26-летней девушки. Ранее наёмник был осуждён за убийство.

Как сообщает телеграм-канал "База", в декабре 2020-го года в посёлке Созимский Кировской области Костромин, который тогда работал в областном управлении ФСИН, на почве ревности забил молотком свою знакомую. Суд приговорил его к длительному сроку заключения, однако не отсидев и двух лет Костромин был завербован ЧВК "Вагнер" и отправился на войну. После службы он, по всей видимости, получил помилование и вернулся в родной посёлок, где, как считает следствие, совершил новое преступление.

Отмечается, что пострадавшая от действий вагнеровца находится сейчас в тяжёлом состоянии в реанимации. У неё диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом лица, колотые раны шеи и контузия глазных яблок.