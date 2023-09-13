Вагнеровец, воевавший в Украине, получил 11,5 лет за новое убийство

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам и шести месяцам лишения свободы бывшего наёмника ЧВК "Вагнер". Он был завербован в колонии, где отбывал наказание за убийство. Отвоевав в Украине, он получил помилование и вернулся в Ростов, где вскоре совершил новое убийство тем же способом.
Как сообщают правоохранительные органы, в апреле 34-летний Сергей Руденко планировал снять квартиру. Он поспорил с 52-летней квартирной хозяйкой о стоимости аренды, нанёс ей несколько ножевых ранений и задушил шнурком, потом похитил её телефон.
"Медиазона" обнаружила в судебных базах приговор человеку с такими же именем и фамилией, вынесенный в Ростове-на-Дону в 2018 году. Тогда Сергей Руденко был приговорён к 10 годам колонии строгого режима за убийство своей девушки. Во время ссоры он задушил сожительницу шнуром и поясом, после чего похитил её драгоценности и технику.
- ЧВК "Вагнер" начала вербовать заключённых на войну в Украине летом 2022 года. В некоторые колонии приезжал сам глава ЧВК Евгений Пригожин. Им обещали помилование после полугода службы секретными указами президента. Известно о более чем десяти убийствах и других тяжких преступлениях, которые совершили вернувшиеся с войны заключённые.
- Бывший глава ЧВК Евгений Пригожин перед своей гибелью заявлял, что процент освободившихся вагнеровцев, совершивших повторные преступления, ниже, чем у освобождающихся из российских колоний в обычном порядке. Это утверждение не возможно проверить без доступа к статистике по вербовке в "Вагнер".