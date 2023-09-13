Вагнеровец, воевавший в Украине, получил 11,5 лет за новое убийство

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам и шести месяцам лишения свободы бывшего наёмника ЧВК "Вагнер". Он был завербован в колонии, где отбывал наказание за убийство. Отвоевав в Украине, он получил помилование и вернулся в Ростов, где вскоре совершил новое убийство тем же способом.

Как сообщают правоохранительные органы, в апреле 34-летний Сергей Руденко планировал снять квартиру. Он поспорил с 52-летней квартирной хозяйкой о стоимости аренды, нанёс ей несколько ножевых ранений и задушил шнурком, потом похитил её телефон.

"Медиазона" обнаружила в судебных базах приговор человеку с такими же именем и фамилией, вынесенный в Ростове-на-Дону в 2018 году. Тогда Сергей Руденко был приговорён к 10 годам колонии строгого режима за убийство своей девушки. Во время ссоры он задушил сожительницу шнуром и поясом, после чего похитил её драгоценности и технику.