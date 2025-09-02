Изменена статья, по которой расследуется дело об убийстве Парубия

Прокуратура переквалифицировала подозрение по делу об убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, сообщил Офис генерального прокурора Украины.

"С согласия руководителя Львовской областной прокуратуры в уголовном производстве по факту убийства народного депутата Украины Андрея Парубия изменено ранее сообщенное подозрение. С учетом собранных доказательств правовая квалификация уголовного правонарушения изменена на ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) УК Украины", – говорится в сообщении. С учетом этого прокуратура поручила дальнейшее проведение досудебного расследования Следственному отделу управления СБУ во Львовской области.

Статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Ранее действия подозреваемого в убийстве Парубия квалифицировались по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

СМИ назвали имя подозреваемого - это Михаил Сцельников, 52-летний житель Львова. Он подтвердил, что ранее был соседом Парубия по дому. Суд отправил его под стражу на 60 дней.

Сцельников признался в содеянном в разговоре с журналистами. При этом он заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что его шантажировали российские спецслужбы, не соответствует действительности, и Парубия он убил по своей инициативе. Мотивом Сцельников назвал месть украинской власти, добавив, что мог бы убить и бывшего президента Петра Порошенко.





По словам Сцельникова, он хочет, чтобы его обменяли на украинских пленных, и попасть в Россию, чтобы искать там тело своего сына. Ранее СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах утверждали, что именно шантажом относительно местонахождения тела сына российские спецслужбы заставили Сцельникова сотрудничать с ними. На брифинге 1 сентября сотрудники правоохранительных органов Украины сообщили, что следствие не исключает ни одной из версий по делу об убийстве Парубия, но версия российского следа считается приоритетной.

Андрей Парубий, возглавлявший Верховную раду в 2016-2019 годах, был застрелен во Львове 30 августа. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в убийстве.

Во Львове во вторник прошли похороны Андрея Парубия с участием ряда видных политиков и общественных деятелей.