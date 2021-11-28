Израиль из-за "Омикрона" закрыл границы для иностранцев

Израиль в воскресенье объявил о запрете для всех иностранцев въезжать в страну - в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон", который, по первым оценкам, заразнее ранее обнаруженных штаммов и, как опасаются специалисты, может преодолевать защиту, создаваемую вакцинами.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что запрет будет действовать две недели, а его цель - дать специалистам время оценить подлинную степень угрозы, которую представляет новый штамм.

О запрете всех пассажирских рейсов в страну распорядились также власти Марокко. Многие другие страны, в том числе США и Россия, где появление штамма "Омикрон" пока не подтверждено, вводят ограничения или запреты на авиасообщение с государствами юга Африки, где впервые был выявлен "Омикрон". Власти ЮАР протестуют против запретов, заявляя, что другие государства, по сути, наказывают страну за то, что её учёные, выявив новый штамм, сделали свою работу.

Помимо ЮАР и Ботсваны, заражённые новым штаммом были выявлены в Великобритании, Израиле, Австралии, Гонконге и ряде стран ЕС. В воскресенье стало известно, что носителями "Омикрона" являются по меньшей мере 13 из около 600 пассажиров, прилетевших накануне в Нидерланды из ЮАР - их всех проверили на коронавирус.

В ряде стран, в частности в Великобритании, также ужесточили ограничения в связи с появлением "Омикрона".

Медики и вирусологи подчёркивают, что пока рано делать какие-либо выводы о том, приводит ли "Омикрон" к более тяжелому течению болезни, или, наоборот, более лёгкому по сравнению с существующими штаммами, а также обходит ли он действие вакцин. Для получения релевантной информации необходимы по меньшей мере несколько недель. Первые данные из ЮАР, однако, свидетельствуют о том, что штамм, видимо, более заразен, чем его "предшественники".

Появление нового штамма было подтверждено на этой неделе. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила его "вызывающим опасения". В воскресенье она пояснила, почему штамм получил название по 15-й букве греческого алфавита "Омикрон", в то время как для обозначения штаммов коронавируса ещё не были задействованы предшествующие буквы "ню" и "кси". Утверждается, что было сделано для того, чтобы избежать созвучий с распространёнными словами в мировых языках - в частности, "ню" похоже на английское слово new (новый), а "кси" (в латинской транскрипции xi) является распространенной фамилией в Китае (её носит, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин).