Израиль извинился за разрушенную солдатом статую Иисуса в Ливане

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал "жесткие меры" в отношении солдата, который разрушил статую Иисуса Христа в Южном Ливане. Об этом он 20 апреля заявил на своей странице в соцсети X.

Ранее военные подтвердили подлинность опубликованной в минувшие выходные фотографии, на которой солдат ЦАХАЛ кувалдой наносит удары по голове упавшую с креста статую Иисуса. Инцидент произошел в христианской деревне Дебель недалеко от границы с Израилем.

Нетаньяху заявил, что осуждает поступок солдата "самым решительным образом". По его словам, военные проводят уголовное расследование. "Мы выражаем сожаление в связи с этим инцидентом и в связи с той болью, которую он причинил верующим в Ливане и во всем мире", - добавил политик.

Армия обороны Израиля заявила, что относится к инциденту с большой серьезностью и подчеркнула, что поведение солдата противоречит ценностям, ожидаемым от военнослужащих. Военные заверили, что помогут местной общине восстановить памятник.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал поступок военного "позорным" и извинился перед всеми христианами, чьи чувства были задеты.

  • 9 марта Армия обороны Израиля начала "ограниченную наземную операцию" против "Хезболлы" на юге Ливана для "дальнейшего укрепления передовых оборонительных позиций" и защиты жителей северного Израиля.
  • 16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились о временном прекращении огня.
  • Израиль и Ливан формально остаются в состоянии войны с момента создания Израиля в 1948 году.
