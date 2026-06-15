Израиль заявил, что не выведет войска с юга Ливана

Израиль не намерен выводить войска с территорий на юге Ливана, которые контролирует ЦАХАЛ. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, комментируя готовящееся соглашение между США и Ираном.

По словам Каца, в случае нападения со стороны Ирана Израиль нанесет ответный удар. Он также подчеркнул, что соглашение не ограничит свободу действий Армии обороны Израиля.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир заявил, что договоренности между Вашингтоном и Тегераном не накладывают на Израиль никаких обязательств. По словам Бен Гвира, страна не согласится ни на что меньшее, чем полное уничтожение "Хезболлы", а израильские войска останутся на занятых территориях. Проиранская группировка "Хезболла" признана террористической в США и Израиле. В Евросоюзе террористическим признано военное крыло "Хезболлы", но не политическая партия.

The Jerusalem Post со ссылкой на источники в израильской армии пишет, что если "Хезболла" будет соблюдать режим прекращения огня, то израильская армия не станет наносить удары по территории Ливана.

14 июня Израиль нанёс удар по объектам "Хезболлы" в пригороде Бейрута. Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и вернуться к переговорам. По данным иранского агентства Mehr, один из пунктов меморандума между США и Ираном предусматривает прекращение боевых действий в Ливане.

Вечером 14 июня Трамп объявил о заключении сделки с Ираном, снятии блокады и разблокировке Ормузского пролива.