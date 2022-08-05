Израиль нанес удар по сектору Газа. Оттуда начался ответный обстрел

Армия Израиля нанесла в пятницу удар по району Армаль в Газе. Как сообщает израильское командование, был убит один из командиров террористической группировки "Исламский джихад". Всего в результате обстрела погибло минимум 10 человек, ранено более 40.

По сообщению Минздрава сектора Газа, среди погибших есть мирные жители, в том числе ребенок. Точное число пострадавших и погибших пока неизвестно. "Исламский джихад" в ответ угрожает Израилю обстрелами.

Целью операции "Восход" армии Израиля стал Тайсир Аль-Джабари – командующий северным подразделением "Исламского джихада". Он координировал связь "Исламского джихада" с группировкой ХАМАС, представители которой осуществляют большинство функций власти в секторе Газа. Также Аль-Джабари был причастен к многочисленным террористическим атакам и ракетным обстрелам территории Израиля.

Обострение арабо-израильских противоречий началось с понедельника, когда на территории Западного берега реки Иордан был арестован один из лидеров "Исламского джихада" Бассам Аль-Саади. При его задержании возникла схватка между палестинцами и израильской полицией, погиб арабский подросток. "Исламский джихад" объявил, что не оставит арест своего лидера без ответа. В южных и центральных регионах Израиля был объявлен режим повышенной террористической опасности, закрыты пропускные пункты в сектор Газа, перекрыты некоторые дороги. Армия обороны Израиля сообщала о готовящихся террористических атаках из сектора Газа.

В совместном заявлении премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны Бенни Ганц подчеркнули, что Израиль "не позволит террористическим организациям диктовать свою повестку." Они предупредили, что силы обороны Израиля готовы дать отпор "Исламскому джихаду", чтобы избавить израильтян от угрозы.

Глава "Исламского джихада" Зияд аль-Нахала в пятницу заявил, что его группировка намерена мстить Израилю. "После этой воздушной атаки не будет перемирия – будет бой", – сказал аль-Нахала. Он не исключил бомбежек и столицы Израиля Тель-Авива. О намерении "противостоять всеми возможными военными силами" заявил и представитель ХАМАС Фавзи Бархум.

Вечером в пятницу в южных регионах Израиля, приближенных к границам сектора Газа, был объявлен режим повышенной готовности. Жителям рекомендовано не собираться больше чем по 10 человек и держаться ближе к бомбоубежищам. Общественные заведения, не оборудованные бомбоубежищами, закрыты. Публичные мероприятия отменены. Министр обороны Израиля объявил призыв на военную службу 25 000 резервистов.

Около 21 часа в пятницу, как сообщает The Jerusalem Post, с территории сектора Газа начались ракетные обстрелы Израиля. Под ударом оказались города южной и центральной части страны - Ашдод, Холон, Бат-Ям и другие населенные пункты. О пострадавших пока не сообщается. Ракеты перехватывает израильская система ПВО "Железный купол".