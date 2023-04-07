Израиль нанёс удары по югу Ливана в ответ на обстрел своей территории

Израиль нанёс удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в Ливане и в секторе Газа. Атака стала ответом на обстрел израильской территории со стороны Ливана 6 апреля. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

По данным СМИ, израильские военные атаковали три инфраструктурных объекта ХАМАС на юге Ливана – недалеко от города Тир – и более 10 военных объектов движения в секторе Газа.

В ХАМАС осудили действия Израиля. Правительство Ливана заявило, что отвергает любую военную эскалацию. Бейрут также осудил запуск ракет с ливанской территории. Ответственность за произошедшее на себя пока никто не взял. Премьер-министр Ливана отметил, то ливанские военные и миротворцы ООН выясняют, кто может быть причастен к ударам по Израилю.

Атаке со стороны Ливана предшествовали столкновения между израильской полицией и палестинцами на территории третьей по значимости исламской святыни – мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме.

Сотрудники израильской полиции 5 апреля на рассвете штурмовали молельный зал Аль-Аксы, чтобы, как сообщалось, вытеснить забаррикадировавшихся там молодых людей, нарушивших закон, и агитаторов. Вечером того же дня в Иерусалиме произошли новые столкновения. События пришлись на священный для мусульман месяц Рамадан, а также празднование иудейского Песаха.

Как сообщает полиция Израиля, после пятничной утренней молитвы 7 апреля собравшиеся на Храмовой горе начали скандировать подстрекательские лозунги. Люди в масках стали бросать камни в сторону ворот Муграби, через которые евреям и туристам разрешён вход на Храмовую гору, но не по пятницам. После появления израильских полицейских радикально настроенные палестинцы разошлись.