Израиль сообщил о передаче боевиками ХАМАС ещё двух заложниц

Израильские военные сообщили в четверг о ещё двух переданных Красному Кресту гражданках Израиля, которые находились в заложниках у боевиков ХАМАС. Эта палестинская радикальная группировка признана террористической в США и странах Евросоюза.

Ещё несколько захваченных в октябре в заложники израильтян будут переданы гуманитарным сотрудникам "в следующие несколько часов", говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

По данным офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, первыми освобождёнными в четверг стали 21-летняя Миа Шем, имеющая также гражданство Франции, и 40-летняя Амит Суссана. Они уже находятся на территории Израиля, на пути на базу Хацерим .

В среду вечером ХАМАС освободила по условиям сделки с Израилем о временной приостановке боевых действий в секторе Газа 16 заложников, в том числе двух россиянок и четверых граждан Таиланда. Израиль в ответ освободил из тюрем ещё 30 палестинских заключенных – женщин и несовершеннолетних.