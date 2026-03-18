Израиль заявил о гибели главы иранской разведки

В результате израильского удара в ночь на 18 марта был убит министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Сообщение последовало спустя сутки после того, как был убит Али Лариджани - глава Совета безопасности Ирана, который, по мнению многих аналитиков, де-факто управлял страной после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

Иранские власти подтвердили гибель Лариджани и пока не комментировали утверждения Израиля о гибели Хатиба. В Иране в среду проходят похороны Лариджани и также убитого главы милитаризованных отрядов "Басидж" Голамрезы Сулеймани. На улицы вышли тысячи сторонников иранских властей.

В Израиле два человека погибли в ночь на 18 марта в результате ракетного обстрела со стороны Ирана. Под ударом был Тель-Авив и другие центральные районы. Погибла пожилая пара, которая, как сообщается, не успела дойти до бомбоубежища. Число жертв в Израиле с начала нынешней войны достигло 14. По данным израильских источников, Иран использовал кассетные боеприпасы.

Израильские военные в среду нанесли мощные удары по столице Ливана Бейруту. Погибли не менее 10 человек. Под ударом были объекты, связанные с проиранской группировкой "Хезболла", признанной террористической в США и Израиле, однако легально действующей в Ливане. Израильские военные также ведут наземную операцию на юге Ливана, где сильны позиции "Хезболлы".





Всего с конца февраля, по данным властей страны, в Ливане от израильских ударов погибли около 900 человек, не сообщается, сколько из них были членами "Хезболлы". Число погибших в Иране, по данным правозащитной организации HRANA, около трёх тысяч. Официально подтверждена гибель семи военных США, несколько человек погибли в странах Персидского залива, которые обстреливает Иран.

Военные США, в свою очередь, во вторник наносили удары, в том числе при помощи противобункерных бомб, по иранским объектам вблизи Ормузского пролива, который де-факто перекрыт Ираном после начала боевых действий 28 февраля.



