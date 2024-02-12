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"Известия": проданные Росавиацией борта использовались Украиной

Ми-8
Ми-8

ФСБ возбудила уголовные дела о халатности и превышении полномочий против сотрудников Росавиации из-за незаконной продажи 59 самолётов и вертолётов за рубеж. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и в Минтрансе.

По сведениям издания, 7 февраля в московском офисе Росавиации прошли обыски. ФСБ изъяла предметы и документы, подтверждающие незаконность снятия воздушных судов с регистрации. В Минтрансе "Известиям" пояснили, что сотрудники Росавиации выводили борта из Госреестра без полного комплекта документов и предоставляли недостоверную информацию о нахождении судов за пределами России.

Восемь из выведенных таким образом судов были проданы в страны, которые российские власти считают "недружественными". Некоторые из бортов впоследствии использовали для помощи Украине. По сведениям "Известий", речь идёт о самолётах Ил-76 и вертолётах Ми-8. Три вертолёта принимали участие в войне на стороне Украины, а самолёты совершали рейсы с выключенными ответчиками, что позволяет скрывать их маршруты.

Борта выводили из реестра с марта 2022 года по июнь 2023 года. В то время Росавиацию уже 14-й год возглавлял Александр Нерадько. В сентябре 2023 года его уволили – по словам собеседников "Известий", именно из-за истории с проданными судами. Не исключено, что против него тоже возбудят уголовное дело, пишет издание.

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