Известные люди требуют выдать тело Алексея Навального матери

Известные люди из мира искусства и бизнеса, журналисты и общественные деятели требуют отдать тело политика Алексея Навального матери. Видео с их обращениями публикует телеграм-канал "Команда Навального".

На момент публикации новости среди записавших обращение были: нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, балетмейстер Михаил Барышников, писатель Михаил Зыгарь, историк Тамара Эйдельман, телеведущая Татьяна Лазарева, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, музыкант Noize MC (Иван Алексеев), бизнесмен Евгений Чичваркин, и другие.

Накануне мать политика Людмила Навальная сообщила, что сотрудники Следственного комитета шантажируют её, обещая выдать тело сына, только если его похороны пройдут тайно и без прощания.

"Они шантажируют меня, ставят мне условия: где, когда и как должен быть похоронен Алексей, – сказала Навальная. — Следователь Воропаев открыто мне сказал: "Время работает не на вас, труп разлагается". Я не хочу особых условий. Я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону".