Этот текст впервые был опубликован в сентябре 2014 года, после вторжения России в Донбасс. Тогда Владимир Путин остановился в шаге от большой войны, и, уверен, именно это продлило его правление на много лет. Сегодня ситуация гораздо опаснее, а потому всё написанное мною тогда снова становится актуальным.



Господин президент!



Я не знаю, как Вы пришли к власти и что стало с Вашим предшественником. Сбежал ли он из страны, убит во время переворота или сидит в тюрьме, дожидаясь суда. Я не знаю, контролируете ли Вы территорию до Волги, Урала или Тихого океана и идёт ли в России гражданская война. Я бы очень хотел, чтобы распад последней империи Европы прошел мирно, как когда-то случился распад Советского Союза. Но действия Вашего предшественника оставляют для этого мало шансов, и это значит, что нас всех ждет ещё много крови.

Война, которую он развязал, будет трагичной для моей страны и фатальной – для Вашей. Но после неё вы сможете построить совершенно другую Россию. Для этого Вы должны уберечься от ошибок Вашего предшественника. Как бывший коммунист, он не верил в Бога и верил в "экономические интересы". Как бывший чекист, он не верил в людей и верил в "мировые заговоры". Он ошибался в этом и во многом другом. Как историк я хочу Вас об этом предупредить.

1. Историю создают народы, а не спецслужбы, и двигают людьми идеи, а не экономика.

2. Никакой "единой древнерусской народности" никогда не существовало. Как, впрочем, и древнеукраинской или древнебелорусской. За 250 лет совместной жизни в относительно едином Киевском государстве, от Вещего Олега до Мстислава Великого, летописные племена так и остались полянами и словенами, кривичами и вятичами, уличами и радимичами.

3. Формирование современных русской, украинской и белорусской наций началось, как и во всей Европе, в XVII веке. Их этническую основу составили абсолютно разные восточнославянские племена, в значительной степени разбавленные представителями других народов. У русских это были финно-угры и татары, у украинцев – татары, поляки и евреи, у белорусов – поляки, евреи и литовцы.

4. Будущая Россия возникла в конце XV века как следствие распада Золотой Орды. И как преемница Сарая Москва начала движение на Восток, к воссоединению наследия Чингисхана и установлению того порядка, который он стремился создать во всей Вселенной. В этом порядке человек подчинён интересам государства, а государство интересам войны.

5. В Московии возникла идея "Третьего Рима", которая обусловила противоположный вектор экспансии – на юго-восток, на извечную борьбу за Черноморские проливы, только внешне казавшуюся рациональной. Походы Василия Голицына и Григория Потемкина, Прутская неудача Петра I и трагедия Шипки, конец союза с Гитлером и начало холодной войны – всё это можно рассматривать как следствия многовекового стремления к святыням Царьграда и Иерусалима.

6. В XIX веке Россия нашла новый смысл своего существования в панславянской идее. Подобно идее арийской, вдохновлявшей Третий рейх, она строилась на отождествлении реального исторического языкового родства с мифическим сегодняшним расовым единством. По иронии судьбы, отказ в идеологии от единства православного в пользу расового стал одним из стимулов роста украинского национального самосознания.

7. В ХХ веке рухнувшая империя была вновь воссоединена благодаря красивой коммунистической мечте и жестокому большевистскому террору. Эта мечта открыла Москве путь к всемирному господству, а террор дал для него достаточно покорного пушечного мяса. Только столкновение с другой безумной мечтой – нацистской – остановило советскую экспансию в центре Европы.

Идеологический секонд-хенд не способен двигать историю, хотя, к сожалению, и может залить ее кровью

8. В начале ХХI века Ваш предшественник, стремясь повернуть историю вспять и восстановить Российскую империю в прежних ей пределах, взял на вооружение все идеи, которые когда-либо вдохновляли ее правителей. Но фантастический гибрид "православно-коммунистической панславянской державы", приправленный геополитическим евразийством, не в состоянии долго существовать в столкновении с реальным миром. Идеологический секонд-хенд не способен двигать историю, хотя, к сожалению, и может залить ее кровью.

В 1920 году Мустафа Кемаль Ататюрк убедил турецкий парламент принять Национальный обет, который превратил страну из прогнившей Османской империи и исламского халифата в процветающее национальное государство. Россия снова стоит перед выбором дальнейшего пути. Да, существует проблема национального менталитета и исторической традиции. Но, в конце концов, современный западный мир – это всего лишь реинкарнация античности. И создали его те самые варвары, которые когда-то разрушили античный Рим.

Пятьсот лет назад в вашей стране победили наследники Орды, ведущие свою родословную от тирании Андрея Боголюбского. Но в России существовала и иная традиция, связанная с древними республиками Новгорода и Пскова. Возвращение к ней – это ваш шанс. Не упустите его.



Виталий Нахманович – киевский историк

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