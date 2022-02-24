Русский антимир. Яков Кротов – о насилии и свободе

Три мира мы видим в истории, четвёртый невидим.



Первый – Pax Romana. Мир, который родился в эпоху великого рывка к знанию, к письменной культуре, к цивилизации. Этот мир мимикрировал под всё ценное и человечное, что провозгласили Платон и Фемистокл, Сократ и Аристотель. Мимикрировал, впервые в истории идейно оформив войну как форму миротворчества. До Рима воевали под предлогом исполнения воли небес, а чаще всего безо всяких предлогов, просто воевали, когда видели возможность победить. Рим первый превратил грызню в правовое явление, объявляя каждую войну в соответствии с правом, "лексом". Из этого lex’а благодаря римским легионам получался Pax. Благоденствие для завоёванных народов, безопасность передвижения по чудным римским дорогам, вода из римских акведуков. Пей не хочу.



Правда, посередине всё равно была война, несправедливая и бесчеловечная. Pax Romana легко опознавался как ложь и насилие. Во-первых, поскольку убеждённость римлян в том, что все начинаемые им войны "по закону", противоречила их же убеждённости в том, что "никто не может быть судьёй в своём собственном деле". Рим сам решал, прав он или не прав, и как-то так всегда выходило, что прав. Во-вторых, потому что Римский Мир был миром рабства. Настоящего, полноценного рабства, не того "макрабства", порабощения "офисного планктона", в котором обвиняют современный мир пророки дауншифтинга.



Кому нужен мир, стоящий на рабстве? О, очень многих такой мир устраивает. Хуже того, многим свобода поперёк горла, если она для всех. Свободны должны быть достойные свободы, а все прочие – женщины, дети, инородцы, иноверцы – должны быть у свободных в той или иной форме рабства.



* * *



Pax Romana рухнул. Стоит Pax Americana. Разница колоссальная, хотя антиамериканизм всячески пытается представить американцам планетарными рабовладельцами. Дело не только в том, что Pax Americana основан на свободе без рабства, на подлинной свободе. Дело ещё и в том, что Pax Americana – это цивилизация не меча, а слова. Совсем другой уровень цивилизации. Американцы – как и западноевропейцы, как и русские – много играли в римлян, но это был карнавал. Строили Капитолии и ставили памятники своим героям в античных тогах, точь-в-точь как Михаил Кутузов у петербургского Казанского собора – но в России форма соответствовала рабовладельческому, имперскому содержанию, а в США это было заимствование римских слов о свободе, но не римских дел, довольно малоприятных.

В Pax Americana есть армия, но в ней армия, меч подчинены словам. В Russkiy Mir наоборот: слово подчинено мечу. Вот почему для американцев – и для Запада в целом, поскольку Pax Americana это всего лишь американская форма "западности", стало таким потрясением 21 января 2022 года. Аннексия Крыма шокировала не в такой степени. Почему? Потому что там была демагогия мелкотравчатая, для западных людей малопонятная, что-то про неверные решения Никиты Хрущёва, что-то про Екатерину Великую и город-герой Севастополь. Владимир Путин 21 февраля произнёс слово. Понятное, простое и непристойное: империя, по-немецки "рейх". И Украина для Запада оказалась вдруг важна, просто как доказательство того, что "империя" сказано не напрасно, что все прочие слова для прикрытия, а это – откровенно.



Pax Americana отличается от Pax Romana не только отсутствием рабства, но и принятием каких-то третейских судов. Далеко не последовательным принятием, но всё же прогресс налицо. "Мир США" потому может отождествляться с миром в целом, что это мир не только США, но и десятков других стран, соединённых разнообразными договорами. Стран сильных и слабых, но одинаково основанных не на праве силы, а на силе слова.



Среди прочих красот церковно-славянского языка есть такое обращение к Богоматери: "Раю словесный". "Слово", "Логос" тут главное свойство Бога и человека. Не слово диктующее, а слово думающее, слово слушающее, слово договоривающееся. Таким современный человек видит идеальный мир: рай там, где слово важнее силы, где слово – главная сила. Этот Рай Слова сооружался полтысячелетия, он ещё только-только начерно сооружён, и вот, здрасьте, приехали. Назад в Pax Romana? Э нет, если бы! Russkiy Mir – это куда хуже и опаснее, это никакого права, никаких дорог, никаких акведуков. Это ложь, враньё и бесстыдство в силе, бесстыдство в насилии, бесстыдство в бессилии.



* * *



Реакция Запада может показаться чрезмерной, но это реакция не на Путина, это реакция даже не на Китай, который скушал Гонконг, как Путин скушал Крым, и готовится скушать Тайвань, как Путин скушает Украину. Реакция Запада это реакция не на силу Востока, а на слабость Запада. Pax Americana, Pax Occidentis прежде всего на свободе. Не на свободе выбора – она всегда условна, а на свободе выборов. Эта свобода всегда таит в себе возможность выбора несвободы.



Мало кто сомневается, что следующим президентом Pax Americana будет Дональд Трамп. Как отреагировал Трамп на выступление Путина? "Это гениально. Путин дал независимость значительной части Украины. Он намерен быть там миротворцем. Это сильнейшая миротворческая сила. Мы можем поступить так же на нашей южной границе". Конечно, Трамп не имеет в виду аннексировать Мексику или хотя бы её штат Чиуауа. Наверное, он хотел сказать, что пора использовать армию, как использовал её Юлий Цезарь: если нужно, с оружием в руках атаковать нелегальных мигрантов, если нужно, с оружием в руках оттеснить от избирательных участков разное отребье (цветных, бедных, коммуняк и всех очкариков).



Запад больше всего боится не воскресшую Российскую или Китайскую империю, а воскресших цезарей и наполеонов внутри себя. Их много, они прорываются в парламенты, они на подъёме. Можно утешать себя тем, что они пока в меньшинстве, но нужно-то не утешение, а решение.



* * *



Pax Liberum, Свободный Мир шокирован тем более, что с 1992 года его уверяли, что наступил конец истории беззакония и насилия. Разнообразные чиновники рапортовали о том, что остались какие-то мелочи, а в целом мир на земле наконец-то достигнут. Чиновники закрывали глаза на то, что "распад СССР", "демократизация" и тому подобные вкусняшки – просто обман? Да, но почему закрывали глаза? Почему внезапно главной угрозой оказалась кучка "исламистских террористов", несколько тысяч человек неслыханной токсичности? Потому что было бы слишком стыдно и страшно признать, что никуда ни русский мир, ни китайский не делись. Змеи просто поменяли кожу. Русский Мир с удовольствием подхватил ложь о том, что "террористы" – единственная угроза миру, и стал кричать "Держи вора!", подготавливая очередную войну. Ведь никакой это не "Русский мир", это Русский Антимир, который обезображивает и Россию, и всю планету, где только найдёт слабину.

Насилие не гарант свободы, а палач свободы

Чиновники, однако, всего лишь глашатаи тех, кто идёт на выборы, – так в Свободном Мире. Линза, собирающая в пучок страхи, идеалы, надежды миллионов избирателей. Каким видят люди Свободного Мира идеальный мир? Тиражированным Pax Americana, готовым силой оружия поддерживать свободу и демократию в любой стране? Дёрнется Россия или Китай – и сразу получают по пальцам, так? Тогда это всего лишь Pax Romana, только усовершенствованный. Может быть, в таком идеальном мире не будет рабства, но и свобода в этом мире будет покоиться на крови и принуждении, процветание – на неравенстве, а право – на несправедливости. Потому что насилие не гарант свободы, а палач свободы.



К счастью, кроме Pax Romana, Pax Americana, Pax Russo и прочих миров, которые надеются в конечном счёте на войну, есть ещё просто мир. Очень хочется сказать "мир Божий", но о нём стыдно вспоминать, когда религией вовсю манипулируют самые безбожные силы. Вон, телеканал "Спас" рапортует: в Донецке икона Богоматери замироточила после речи Путина, правда, непонятно, от умиления или от возмущения.



Не будем поминать Pax Domini всуе, Он сам этого не хочет. Есть у настоящего мира и другое имя: Мир Людей. Pax Humana. Да, гуманный, да, гуманистический, как ни неприлично звучат эти слова на сегодняшнем русском языке – языке цинизма, имперскости, кремлёвскости.



Мир Людей не утопия и не идеал. Мир Людей существует столько же, сколько существует человечество, и он так же нуждается в развитии, как человечество. Мир Людей не делегирует военным и политикам человечество, оставляя себе убрать дом, познать самоё себя и посидеть в кафе. Мир Людей не вспоминает о существовании бедняков (только когда те начинают ночевать в его подъезде), не ищет на карте Украину (только когда та уже в шрамах от русских танков).



Мир Людей умнее, дальновиднее, прозрачнее, диалогичнее, чем тот мир – те миры, в которых мы живём сейчас. Он более творческий и менее гоношистый – наверное, это теперь будет "гламурный"? Вопрос не в том, реально ли построить такой мир. Он, повторим, реален, и все наши войны, преступления и несправедливости сходят нам с рук только потому, что они паразитируют на Pax Humana. Но они же паразитируют как рак, уничтожая то, без чего и их не будет, а будет просто безжизненный шарик в пустоте.



Про Мир Людей – это хорошая новость или плохая? Плохая – потому что проблема Украины оказывается лишь "язычком", крохотной частью куда более глобальной проблемы. Хорошая – потому что решение проблемы зависит не от посторонних, а от самих себя, от больших и маленьких шагов, дел и слов, уменьшающих пространство лжи, насилия, разъединения и отчуждённости и укрепляющих Pax Humana – Мир для людей, силами людей и средствами не генштабов, а людей.

Яков Кротов – историк и православный священник, ведущий рубрики "Между верой и неверием" на сайте Радио Свобода



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