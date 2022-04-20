"Вот что санкции делают". Блогеры об антивоенном посте Олега Тинькова

Создатель банка "Тинькофф" в максимально резких выражениях раскритиковал в инстаграме войну, российскую армию и положение дел в стране. "Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества.. конечно есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян ПРОТИВ этой войны!" – написал он.

Николай Подосокорский

Бизнесмен Олег Тиньков опубликовал в своем инстаграме экзальтированное обращение к мировой общественности против военной спецоперации России в Украине, назвав "дебилами" тех, кто ее затеял и поддерживает.

Судя по тексту, Тиньков еще долго не приедет в Россию

Цитировать полностью его высказывание российские каналы опасаются, а инстаграм в России как бы признан экстремистским и заблокирован.

Судя по тексту, Тиньков еще долго не приедет в Россию. Не удивлюсь, если на него возбудят дело о "дискредитации армии" и внесут с реестр иноагентов в ближайшую пятницу.

Пост заканчивается призывом Тинькова к "коллективному Западу" дать Путину возможность выйти из ситуации, "сохранив лицо"– эта часть написана по-английски. Многим комментаторам этот призыв кажется наивным.

Виктор Буравлев

Олег Тиньков в Инстаграме обругал войну, погрязшую в "ниппотизме" армию, а также рисующих Z дебилов, которых в России, по его мнению, не более 10%. А в конце добавил на английском языке самое главное: "Дорогой "коллективный Запад", пожалуйста, обеспечь Путину свободный выход, чтобы он мог спасти лицо и остановить эту бойню. Пожалуйста, будь более рациональным и гуманным".

Этот призыв – своего рода крик души российского бизнеса

Я так понимаю, что этот призыв - своего рода крик души российского бизнеса, очень наглядно показывающий как уровень его представителей, так и общее положение дел.

Олеся Яхно

В целом, это такая коллективная кульминация, когда многие публичные лица (официальные и неофициальные) достигают своего финала. Чубайс, снимающий наличность в стамбульском банкомате. Абрамович, вдруг ударившийся в «миротворчество» (по спасению своего имущества от санкций). Авен, плачущий, что нет денег на домработницу. Лавров, Захарова, Матвиенко и прочие из власти - это вообще один бармаглот. ССовец Конашенков и иже с ним. А Тиньков говорит о каком-то «сохранении лица». Чтобы что-то сохранять, нужно для начала, чтобы было что. Лица давно нет. Вместо него маска. Как у Фантомаса.

Сергей Кузнецов

Тиньков призывает Запад дать Путину возможность какого-нибудь выхода.

Страшно интересно, как он видит этот выход - ведь в бункере нет окна.

Александр Гаврилов

Победа какого размера кажется коллективному прагматику подходящей?

Складный хор [сумасшедших] разных мастей в зазоре от Олега Тинькова до Наума Хомского в один голос предлагает (то есть Хомский требует, конечно, но тут уж что) "коллективному Западу" чонть такое придумать, чтобы "дать Путину маленькую победу". Ломаю себе голову, что бы это могло значить. Вы[турить] из Ордла, но оставить Крым? Вы[турить] из Крыма, но сообщить о полной денацификации? Победа какого размера кажется коллективному прагматику подходящей для поджарого старичка с размером бронежилета XS?

Илья Шепелин

Я вот не очень понимаю, что такое дать Путину "сохранить лицо". Он публично обещал всю Украину "демилитаризовать и денацифицировать", если ему этого не дать сделать, то перед свои телезрителем он, очевидно, потеряет лицо

В провластных блогах и каналах пишут, что Тиньков то ли болен, то ли пьян, то ли стал жертвой взлома.

Станислав Яковлев

Что касается Олега Тинькова.

Если бы его оценочные суждения хоть в чем-то соответствовали объективной реальности, российская, скажем так, государственность рухнула бы ещё месяц назад.

Рухнула бы громко и страшно, сразу после после первого и главного санкционного залпа со стороны наших уважаемых недружественных западных партнеров, и в полном соответсвии с их ожиданиями.

Причем обломками вышеуказанной государственности придавило бы насмерть в первую очередь всякую праздную публику вроде нас с вами.

Проще говоря, если бы Олег Тиньков был скорее прав, чем нет, мы бы сейчас в принципе не разговаривали. А если бы и разговаривали, то где-нибудь в районе лимба. Под ненавязчивый аккомпанемент ангельских арф.

Но поскольку государственность стоит как стояла, и даже не слишком накренилась, то оценочные суждения Олега Тинькова остаются не более чем плодом его необузданной фантазии.

Это если рассуждать практически.

А если рассуждать этически, то болеет человек, какой с него спрос.

Со здоровыми бы разобраться.

О болезни своего основателя упомянула и пресс-служба банка "Тиньков", выступившая с официальным заявлением, в котором банк отрекся от своего основателя.

Многих блогеров это позабавило.

Кирилл Гончаров

Кто такой Тиньков? Не знаем такого - ответили в пресс-службе

Олег Пшеничный

Банк «Тиньков» отрёкся от Олега Тинькова после его антивоенного заявления

Предательство как естественная норма жизни пресмыкающихся.

При этом, с точки зрения провластных блогеров, банк все равно сделал недостаточно.

Сергей Мардан

Даю руководству банка пару бесплатных советов, что нужно сделать до конца этой недели.

1. Деятельно и разнообразно отрекаться от Олега Юрьевича. Все члены правления, руководители дивизионов, отделений и рядовых сотрудников должны записывать видосы с оскорблениями, жечь портреты предпринимателя и резать кредитные карты банка.

2. Запустить корпоративный флешмоб #Янетиньков и #Тиньковмразь

3. Пожертвовать "на войну" всю прибыль за 2021 год. Купить 10 тысяч коптеров русским военным и оплатить 5 новых фрегатов.

4. Сделать ребрендинг.

Русский Сыч

Какое клиентоориентированное финансовое учреждение. Всем другим пример. Вот только, боюсь, после сегодняшних тиньковских речений надо будет в честь какого-нибудь другого клиента переименовываться. 19 999 999 вариантов вам в помощь, чего.

Многие "патриоты" предрекают банку проблемы или даже призывают организовывать их самостоятельно.

Сергей Марков

Мой совет всем, забирайте деньги из Тинкоф банка. Судя по заявлению Олега Тинькова, по банку в самое ближайшее время нанесёт удар либо Запад либо Россия.

По банку в ближайшее время нанесёт удар либо Запад, либо Россия

А наиболее вероятно, что сам Тиньков уже украл оттуда деньги и своими заявлениями пытается спровоцировать действия, которыми он будет оправдывать банкротство банка.

Вообще то у Тинькова на лице написано что то , что всегда заставляло не верить ему. Экосистема у банка удобная. Но интуиция подсказывала всегда, что верить нельзя. Скользкий какой то. Как Навальный.

Константин Долгов

Оскорблять русский народ и русскую армию не позволено никому. Прощай навсегда, Олег Тиньков. Сегодня ты выписался из русских вместе со своим банком. Удачи тебе в Лондоне (нет).

В анонимных телеграм-каналах напоминают фрагмент из интервью Олега Тинькова пятилетней давности, в котором тот высказывался в поддержку Путина, и винят банкира в неискренности.

Неудаща

Коллектив криптоканала напоминает читателям и коллегам, что никогда не отличавшийся принципиальностью Олег Юрьевич в 2017 году в интервью признанному вчера иноагентом видеоблогеру Юрию Дудю заявлял, что считает, что Владимир Путин должен стать российским монархом ипередавать власть в стране по наследству:

В итоге — я за Путина. И я считаю, что Путин еще пускай 33 срока стоит, пока не умрет. И более того, я считаю, что Путина нужно сделать императором, потому что в этой стране никакая демократия никогда не приживется, я в этом убежден, меня можно резать на куски. Я знаю этот народ. Это народ, которому нужен царь. Я считаю, что Путина нужно помазать на царство, сделать его царем, посадить его в нашем Петербурге, там слава богу еще целый Эрмитаж стоит, Зимний дворец. Его дочка должна стать императрицей дальше и так далее. Я вообще за институт царепомазания. Я бы ему присягнул и прям преклонился. Путь он император и меняет правительство при этом.

Переобуться и начать топить против «военной операции» и Владимира Владимировича Тинькова заставили не совесть — у Олега Юрьевича ее отродясь не бывало и тем более не страх санкций — 24 марта он уже попал под британские санкции, но через пару дней их с него сняли.

Коллектив криптоканала полагает, что дело в той самой 35,1%-доле, которой Тиньков владеет через семейный траст. Следите за финансовым состоянием банка, уважаемые читатели.

Толкователь

Сопоставляя две записи, фактически Тиньков говорит, что царь (тиран) России нужен до тех пор, пока способствует высшему начальству выкачивать огромные деньги из России. Нет денег – надобность в царе отпадает.

Примерно об этом же на днях говорил другой олигарх, металлург Олег Дерипаска, выстраивая образ будущей России, в которой не будет места монархии и власти силовиков.

Есть деньги – служим и присягаем, нет денег – до свидания

Думаю, примерно такая же мотивация почти у всего высшего начальства России из пресловутых «100 тысяч семей». Есть деньги – служим и присягаем, нет денег – до свидания.

Это обратная сторона вотчинного кормления на Руси, как системы, утвердившейся в XVI века и существующей по нынешний день. Ты верен царю в обмен на вотчину. Вотчину-кормление отобрали, и у тебя появляется выбор – терпеть унижение и поражение в правах или искать нового царя. Когда критическая масса обнищавших вотчинников накапливается, то начинается Смута. Как в начале XVII века, когда вотчинники кого только не тащили на царский трон – от Шуйского до Лжедмитрия и польского короля.

Так было в Феврале 1917 года, когда опору трона – помещиков – война лишила экспорта зерна и другого сельхозсырья (оно составляло более 70% экспорта России, сельхоз был аналогом наших нефти-газа; лиши сейчас Россию на 3 года экспорта нефти, газа, металлов, удобрений – тоже много интересного увидим). И потому вотчинники решили найти новое правление, которое побыстрее победит и побыстрее вернёт им экспортные доходы.

Т.е. сегодня, как показывают Тиньков и Дерипаска (а косвенно, уже множество и других высших начальников – от Лисина и Абрамовича до Дворковича и Чубайса), прочность трона будет зависеть от того, сможет ли царь обеспечить им приличный уровень кормления. Если нет, то…

Т.е. опять, как не раз было в истории России, всё решит экономика, а не войска и не агитпроп.

Иронизируют над прозрением и многие оппозиционные блогеры.

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Другие восприняли слова Тинькова максимально серьезно.

Игорь Эйдман

Тиньков написал, что "не видит ни одного бенефициара этой безумной войны". Банкир, как ему и положено, мыслит рациональными категорями. Действительно, масштабное вторжение в Украину никому в российской верхушке не было выгодно. Предположения некоторых оппозиционеров о том, что власть таким образом отвлекает население от внутренних проблем - наивны. С таким же успехом можно было бы отвлекать человека от головной боли с помощью гильотины. Проблемы, которые получила российская правящая верхушка в результате войны и санкций, несравнимо тяжелее, всех неприятностей, с которыми она сталкивалась ранее.

Почему же тогда она пошла на самоубийственную авантюру? Понять это можно только вне рамок рациональности. Ответ лежит в сфере криминальной психиатрии.

Дело в том, что главарь этой банды просто сошёл с ума. Он одержим параноидальными сверхценными идеями имперского величия, манией преследования, патологической американо и украинофобией. А остальные в российской власти боятся своего пахана больше ядерной войны.

Любые попытки простроить с ним какие-то разумные коммуникации, апеллировать к его собственным рациональным интересам обречены на провал. Даже Макрон, кажется, стал это понимать. Остановить маньяка можно только физически, пока он не попытался унести с собой в могилу весь мир.

Картина вырисовывается одновременно страшная и простая. Профессиональным понимателям и толкователям Путина она не понравится (как они аналитику действий психбольного продавать будут?). Но зачастую самые простые объяснения ближе всего к реальности.

Андрей Лошак

Война сорвала обтянутые триколорами фальш-фасады, обнажив слабые места путинского режима

Война сразу сорвала обтянутые триколорами фальш-фасады, обнажив все слабые места путинского режима. Устрашающий медведь с искандерами оказался поролоновым. Великая Россия – великим блефом. Про слабость кадровой политики, построенной на верноподданичестве, я уже сказал. По информации кремлевских инсайдеров сейчас активно летят головы высокопоставленных генералов, но вряд ли этим уже что-то исправишь. Олег Тиньков, один из тех, кто строил Россию будущего, а не прошлого, разразился сегодня гневным постом: "Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании?" Сверхцентрализованность системы принятия командных решений показала свою неэффективность на поле боя. Децентрализованная украинская армия действует гораздо мобильнее и успешнее. Коррупция и шапкозакидательство обнажили техническую отсталость вооруженных сил РФ. [...]

Про моральное разложение российских солдат, смутно не понимающих, что они забыли на украинской земле, уже знает весь мир. Вломились бухие в чужой дом, устроили там резню, но по концовке получили крепких пиздюлей, после чего с позором убрались восвояси. Я верю, что так и будет. Сейчас у большинства россиян стадия отрицания. Очень сложно принять, что то, во что ты верил, оказалось даже не пшиком, а настоящим, чистым злом. Особенно сложно это сделать под напором пропагандистских говнометов. В чем, в чем, а в создании иллюзий путинизм достиг поистине геббельсовских высот. И есть большая вероятность, что поражение только сильнее сплотит людей вокруг фюрера, а Россия окончательно превратится в нищую, изолированную страну озлобленных униженных орков, жаждущих нового реванша. Но если россияне каким-то пока непонятно каким образом сумеют преодолеть эту губительную стадию отрицания, то наступит спасительная стадия отрезвления (принятия). Когда, утерев кровавую юшку, люди наконец наберутся смелости увидеть себя и свою страну не через кривое зеркало пропаганды, а такими как есть. Чудовищная украинская афера - это зеркало, с которого облетела вся кремлевская мишура и выглянуло истинное отражение. Нужно будет обязательно ужаснуться увиденному (это необходимая стадия), а потом уже начать работу над собой. Строить из этой точки новую Россию, обращенную в будущее, а не в прошлое.