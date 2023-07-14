К экс-сотрудникам штабов Навального в Тамбове и Твери пришли с обысками

Рано утром полицейским пришли с обысками к бывшим сотрудникам штабов Навального в Тамбове и Твери – Игорю Сливину и Павлу Кузьмину. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

В связи с какими уголовными делами у них проводят обыски, пока неизвестно.