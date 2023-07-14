К экс-сотрудникам штабов Навального в Тамбове и Твери пришли с обысками

Рано утром полицейским пришли с обысками к бывшим сотрудникам штабов Навального в Тамбове и Твери – Игорю Сливину и Павлу Кузьмину. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
В связи с какими уголовными делами у них проводят обыски, пока неизвестно.
- В июне 2021 года Мосгорсуд по запросу прокуратуры признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы оппозиционного российского политика Алексея Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность.
- После этого сотни сторонников политика уехали из России. Давление на них продолжается. Некоторых Россия внесла в перечень лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности
- Сам Навальный с января 2021 года, когда он вернулся в Россию после отравления "Новичком", находится под арестом. В июне 2022 года Навального перевели в колонию строгого режима в Мелехове Владимирской области. Там его регулярно отправляют в ШИЗО. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политическим.
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