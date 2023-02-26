К годовщине войны. Артемий Троицкий и русский протест

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Специальный выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ выходит в дни первой годовщины начала полномасштабной военной агрессии России против Украины. Выбор плейлиста очевиден – рок-критик Артемий Троицкий представляет новейшую русскую антивоенную песню.

Когда ровно год тому назад началась война, подкаст "Музыка на Свободе" посвятил этой трагической теме четыре специальных выпуска: мировая антивоенная песенная классика, русская антивоенная песенная классика и две программы актуальных украинских песен – "Песни сопротивления" и "Пiснi перемоги". Единственное, чего явно не хватало в этом мини-сериале, – русских песен, написанных на злобу дня. Тогда их просто не было. Украинцы под бомбами, да и Pink Floyd с U2 раскачались очень быстро, а российские артисты долго приходили в себя от шока. Но, к счастью, пришли – и сильных песен на тему новой реальности и как с ней бороться, появилось много.



Андрей Макаревич, кажется, отреагировал первым – благо ему достаточно взять в руки акустическую гитару и присесть перед телефоном, чтобы получить сотни тысяч просмотров. Сначала была песня "Моя страна сошла с ума", затем "Я расскажу вам про страну…" – на мой взгляд, одно из лучших сочинений Андрея Вадимовича последних лет.



Среди рокеров бесспорные чемпионы по антивоенному репертуару – Максим Покровский и его группа "Ногу свело!". Макс написал уже полдюжины яростных песен, на большинство из них снял видеоклипы. Самый популярный из них – мультфильм Олега Куваева, создателя Масяни, на песню "Марш Обречённых (Гойда, орки!)" – антимилитаристская зомби-страшилка в стиле стадионного рока.



Среди рэперов самый активный и плодовитый – Иван Алексеев, ака Noize MC. Весной Иван с семьей перебрался в Вильнюс и вскоре на пару с певицей Монеточкой (Лиза Гырдымова) отправился в концертный тур в поддержку Украины. Новых песен было немного, главная из них – "Страна дождей", посвящённая жизни в эмиграции и реакции на войну среди друзей и знакомых.



Noize и Монеточка (у которой совсем недавно родилась дочка Нина) составили группу Voices of Peace, с которой объехали всё ближнее зарубежье и почти всю Европу. Совсем недавно, в феврале 2023-го, наконец вышел и первый видеоклип VOP, "Никто не пострадал", сработанный нейросетями. Песня совместного сочинения на популярную тему: ложь российской пропаганды и разговоры о том, что "не всё так однозначно".



Слава Толстой – русский поэт и музыкант (играл, в частности, с Фёдором Чистяковым из группы "Ноль"), давно уже живёт в Бостоне, США. "Ты вне" – песня о ещё одном распространённом явлении в русской среде, попытке спрятаться от жуткой реальности, сделать вид, что ничего не происходит и, в конечном счёте, молчаливо принять агрессию.



Петрозаводский квинтет "Громыка" – одна из самых своеобразных рок-групп в России. И в музыкальном, и в визуальном отношении они забавно пародируют советский ВИА-стиль 70-х годов. "Не ходи на площадь" – завуалированный парафраз на знаменитую песню Александра Галича про декабристов ("Сможешь выйти на площадь?"). Как и было положено в эпоху развитого социализма, это типичная "фига в кармане", что нетрудно объяснить: "Громыка" – одна из немногих внятных российских групп, до сих пор не покинувших страну.



Московский ансамбль "Комсомольск", одна из популярнейших инди-групп страны, тоже остаётся на родине и не может позволить себе откровенных высказываний. Тем не менее, их песня "Из нашего окна", проникнутая чувством меланхолии и оцепенения, точно передаёт настроения охваченной ужасом молодёжи: "…площадь чёрная видна". К тому же связанные с войной внутренние разногласия поставили коллектив на грань распада.





Единственный пока полноценный альбом, выпущенный российским артистом на тему войны с Украиной, – "Длится февраль" рэпера Влади. Владислав Лешкевич – сооснователь ростовского рэп-квартета "Каста". После начала войны участники группы разъехались по разным странам, и Влади записал сольный песенный цикл, целиком посвящённый событиям и размышлениям о новой действительности. Открывает цикл трек "Безвременье", строчка из которого дала название альбому.



Вся работа очень хороша: честные и умные песни про нынешний многогранный кошмар: ужасы войны, тяготы эмиграции, потуги пропаганды, катастрофу морали… На мой вкус, самый пронзительный трек – "Как это, бл***, возможно?!" – о модной молодой киевлянке, всегда дружившей с модными молодыми москвичами, а теперь ловящую от них бомбы и ракеты.



Многие честные артисты покинули Россию, другие, те, что остались ("ДДТ", "Спдин", Shortparis…), находятся под официальным или негласным запретом. Естественно, в этих условиях должно появиться "новое музыкальное подполье", благо имеется богатый опыт конца 1970-х и начала 1980-х годов. Пока "записок из подполья" немного, но они есть. Например, проект The Tagil, запустивший в сети уже несколько мощных песен, в том числе эту, "Ещё хуже".



Новые российские военные песни, конечно, очень сильно отличаются от украинских. Украинские – про борьбу и победу; русские, в большинстве своём, – про обман, ужас, безнадёгу. Но есть и один светлый сюжет: когда и как этот мрак развеется и чем дело кончится. Ответ на этот вопрос дают лос-анджелесские "Антiорки" – "Большим п*Z**цом"! Песню сочинил и записал Валерий Гаина (с супругой Ирмой) – некогда рок-гитарист #1 в СССР, лидер группы "Круиз".



У Noize МС более интимный взгляд на перспективы окончания текущей трагедии. Памятуя о славной советской традиции отмечать гибель вождей и их режимов телетрансляцией "Лебединого озера" Петра Чайковского, он, как и большинство жителей планеты, ждёт лебедей. Хоть белых, хоть чёрных.



Завершу этот специальный эпизод "Музыки на Свободе" ещё одной песней Максима Покровского – "Украина". Просто потому, что это невероятно мощная песня, настоящий гимн солидарности. Невероятно трудно, если вообще возможно, будет украинцам простить русских, но если это всё же случится, то благодаря таким песням.

Плейлист специального выпуска "Музыки на Свободе":

1. Андрей Макаревич. "Я расскажу вам про страну"

2. "Ногу свело!". "Марш Обречённых" (Гойда, орки!)

3. Noize MC. "Страна дождей"

4. Noize MC ft. Монеточка. "Никто не пострадал"

5. Слава Толстой. "Ты вне"

6. Громыка. "Не ходи на площадь, не ходи!"

7. Комсомольск. "Из нашего окна"

8. Влади. "Безвременье"

9. Влади. "Как это, бл***, возможно?!"

10. The Tagil. "Ещё хуже"

11. Антiорки. "Большим п*Z***цом"

12. Noize MC. "Лебединое озеро"

13. "Ногу свело!". "Украина"

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