"Громыка": связать и доставить в Москву

Хедлайнер двадцать второго выпуска программы "Музыка на Свободе" – карельская группа "Громыка". Рок-критик Артемий Троицкий удивляется немеркнущей популярности советской эстетики и пытается разобраться в хитросплетениях психоделического твиста.

Называется эта группа так же, как звали знаменитого министра иностранных дел Советского Союза Андрея Громыко, известного во всем мире как "Мистер "Нет", – только в конце названия стоит буква "а" вместо буквы "о". Существует группа уже около трех лет, свой стиль музыканты называют "психоделический твист", а в аранжировках густо звучит советский детский электронный клавишный инструмент ФАЭМИ. Вот песенка с дебютного альбома "Громыка" – "Говорил я вам".

Выглядит группа "Громыка" соответственно своему названию: все музыканты аккуратно подстрижены, гладко выбриты, брови у всех – по крайней мере, на фотосессиях – густо подкрашены, напоминают брежневские, на головах каракулевые шапочки в стиле советского политбюро. Вспоминается старый анекдот: "Почему советское начальство любит каракулевые шапки? Потому что они на мозги похожи".

Сами знаете, что ностальгия по Советскому Союзу в России никогда не выходит из моды, и в данном случае это касается актуальной рок-музыки группы "Громыка", которая прямо отсылает нас к эстетике 1970-х или началу 1980-х годов, ко времени политбюро ЦК КПСС, приветствий с трибуны Мавзолея и прочего советского начальственного китча. В составе группы Максим Валерьевич Кошелев (вокал), Павел Сергеевич Флоров (электромузыкальный инструмент), Никита Валерьевич Власов (гитара), Андрей Анатольевич Петляев (бас-гитара) и Петр Николаевич Васьковский (барабан). Вот еще одна песня с дебютного альбома группы "Громыка" – "Мирный атом".

До того как группа придумала свой нынешний образ, она называлась совсем по-другому – Revolvers и играла очень модный еще несколько лет назад повсюду брит-поп, в том числе и на английском языке, но особой популярности не снискала. Понадобилось радикально изменить имидж и войти во всю эту советскую стилистику, чтобы группу заметили. Вот что значит умный маркетинг и чувство тренда! Теперь "Громыка" имеет большой успех, играет в переполненных клубах, вообще прекрасно себя чувствует с густыми бровями. Любопытно, что аудиторию ансамбля составляют совсем молодые люди, совка не нюхавшие; да и сами артисты родились уже после смерти "дорогого Леонида Ильича"... Не сомневаюсь, что коллектив имел бы определенный успех и в Европе, особенно в бывших братских странах социалистического лагеря.

Cовсем недавно вышел второй альбом "Громыки" (причем на подходе уже и третий), называется "Акробатенька". На обложке изображен фронтмен группы Максим Кошелев, занимающийся упражнениями на перекладине в парадном костюме и соответствующей шапочке-пирожке (и где они их раздобыли?). Из этого альбома – композиция "Паустовский, Бианки и Пришвин".

Раскудрявилась кудря, разрозилась роза.

Не расстраивайся зря – вырастет береза.

Распушилася пушня, растянулась тяга,

Расклешилася клешня, зацвела коряга.

Паустовский, Бианки и Пришвин

Погулять на природу вышли.

Расфуфырилась фуфа, распихталась пихта

Разухабилась уха. Выходи из лифта.

Паустовский, Бианки и Пришвин

Погулять на природу вышли.

На природу погулять, погулять,

На природу погулять вышли.

Раскорманилась корма, разлипилась липа.

Разъярмолилась ярма. После спячки стань засыпа.

Паустовский, Бианки и Пришвин

Погулять на природу вышли.

На природу погулять, погулять,

И с народом погулять, погулять.

Сказать, что группа "Громыка" – сформулированно сатирическая и антисоветская, довольно трудно. Я не заметил, чтобы тексты песен имели вообще какое-то отношение к советскому периоду: ни слова о великих стройках, партийных съездах и даже об освоении космоса. Песни "Громыки" в основном написаны в абсурдистском хармсовском ключе косноязычного бюрократического дадаизма. Но есть и редкие исключения – в частности, песня "Доставить в Москву", которая вполне может считаться сатирической.

Ярмарка сегодня, люди, люди,

Лепота вокруг, икра с блинами.

Грузди да лосось, волки, шубы,

Заморские фрукты, столб с сапогами.

Кого-то черт попутал, кто-то наводит тоску,

Кто-то задумал смуту.

Связать и доставить в Москву.

Мед и самовары, сушки, баранки,

Лапти, коромысла, ведра, прялки.

Луковые косы, свекольные щеки.

Больно хороши, дай отведать.

Кого-то черт попутал, кто-то наводит тоску,

Кто-то задумал смуту.

Связать и доставить в Москву.

Сладости, варенье, запах чудный.

Пряности, соленья, усы промокли.

Сало да колбасы столы подминают.

Все вокруг поет, блестит и сияет.

Кого-то черт попутал, кто-то наводит тоску,

Кто-то задумал смуту.

Связать и доставить в Москву.

Учитывая славу Карелии как региона, где очень многие – от Михаила Ходорковского до Ильдара Дадина – сидели и отсиживали, а местное начальство творит там всяческий произвол, название и содержание песни звучат довольно зловеще.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 22):

1. Jeff Beck (UK). Thugs Club, LP Loud Hailer

2. Karl Blau (USA). Let The World Go by, LP Introducing

3. Totally Mild (Australia). Nights, LP Dpwn Time

4. "Громыка" (Россия). "Говорил я вам", LP "Громыка"

5. "Громыка" (Россия). "Мирный атом", LP "Громыка"

6. "Громыка" (Россия). "Паустовский, Бианки и Пришвин", LP "Акробатенька"

7. "Громыка" (Россия). "Доставить в Москву", LP "Акробатенька"

8. The Breath (UK/Ireland). Harvest, LP Carry Your Kin

9. Mosaik (Poland). Lulunia, LP Wolno!

10. The Apartments (Australia).Twenty One, LP No Song, No Spell, No Madrigal

11. Global Groove Lab (Austria). Figuru, LP I'm A Stranger