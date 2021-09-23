К кандидатам в Госдуму пришла полиция с предостережениями

К кандидатам в депутаты Госдумы Михаилу Лобанову и Марине Литвинович в четверг пришли полицейские, чтобы выдать предостережения прокуратуры о незаконности проведения несогласованных акций. Об этом они сами рассказали в социальных сетях.

Литвинович написала в фейсбуке, что сотрудники полиции пытались вручить ей документ накануне, но не застали её дома. Сегодня утром, по словам Литвинович, её «отловили» и выдали предостережение "недопустимости нарушения общественного порядка". На видео, опубликованном Литвинович, полицейский зачитал предостережение: "25 [сентября] в 14 часов в сети интернет распространяется информация о том, что может пройти несогласованная акция на Пушкинской площади", — и добавил, что митинги в городе запрещены прошлогодним указом мэра из-за коронавируса.

Литвинович в этой связи написала, что 25 сентября КПРФ планирует провести в крупнейших городах страны встречи с избирателями против фальсификаций на выборах. Встреча с избирателями и митинг это две большие разницы, добавила она.

По словам Михаила Лобанова, к нему также приходил участковый, чтобы вручить предостережение. Лобанова в этот момент не было дома, а жена не стала открывать дверь. "В конце концов, ничего даже мизерно незаконного я не совершал и не совершаю", - написал Лобанов в твиттере.

Он также напомнил про запланированную на 23 сентября встречу с избирателями своего округа в Москве, чтобы обсудить, как же так получилось, что "у нас украли депутатское место".

Поддержанный проектом "Умное голосование", преподаватель МГУ Михаил Лобанов баллотировался в Госдуму от КПРФ по 197 избирательному округу в Москве. Он лидировал до ввода данных электронного голосования. После этого его опередил выдвигавшийся от "Единой России", телеведущий Евгений Попов.

Марина Литвинович баллотировалась в Госдуму от партии "Яблоко" по 198 одномандатному округу. Там после обработки 99 процентов протоколов лидировала поддержанная "Умным голосованием", самовыдвиженец Анастасия Брюханова, но после ввода данных результатов электронного голосования её обошла кандидат от "Справедливой России" Галина Хованская, которую поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.

И Лобанов, и Литвинович участвовали в митинге КПРФ на Пушкинской площади против нарушений на выборах вечером 20 сентября — через день после окончания выборов в Госдуму.