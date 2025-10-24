К матери главного редактора канала ASTRA Чумаковой пришли с обыском

В Ульяновске прошёл обыск в квартире матери основательницы и главного редактора телеграм-канала ASTRA Анастасии Чумаковой. Об этом сообщил сам канал ASTRA. Он подчёркивает, что Чумакова не зарегистрирована в этой квартире и не живёт там более 10 лет.

Обыск был проведён в рамках возбуждённого против главного редактора ASTRA уголовного дела о распространении так называемых фейков об армии. Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД изъяли у 61-летней матери Чумаковой технику, а также допросили её в качестве свидетеля.

Анастасия Чумакова живёт за рубежом. С какой именно её публикацией связано уголовное дело, не сообщается. Большинство публикаций канала ASTRA посвящены войне в Украине, которую он освещает с антивоенных позиций. Канал нередко публикует фото и видео очевидцев ударов украинских военных по объектам на российской территории. Российские власти признали его "иностранным агентом".