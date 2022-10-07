К третьеклассникам как почётный гость пришёл боец "ЧВК Вагнера"

В третьем классе школы в станице Привольная Каневского района Краснодарского края на классный час "Разговоры о важном" в качестве почетного гостя был приглашен боец "ЧВК Вагнера".
Об этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на сайт школы. В заметке на сайте отмечено, что наёмник рассказал детям о "важной роли", которую "ЧВК Вагнера" выполняет в Донбассе, и показал имеющиеся у него награды, в том числе правительственные. На опубликованных школой фотографиях – мужчина в камуфляжной форме и с закрытым лицом, его имя не названо, пишет Кавказ.Реалии.
- "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц. Её бойцы, по данным многочисленных журналистских расследований, принимают участие в операциях в Сирии, Африке и в войне в Украине. Владельцем ЧВК считается бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ неоднократно связывали с президентом Владимиром Путиным. В конце сентября Пригожин впервые публично подтвердил свою причастность к "ЧВК Вагнера".
- Летом стало известно, что "ЧВК Вагнера" занимается вербовкой для участия в войне в Украине заключённых российских колоний. По данным издания "Важные истории", которое ведет подсчёт завербованных осуждённых с июля, по состоянию на 19 сентября всего на войну в Украине могло быть завербовано более 5 тысяч заключённых.
- Еженедельные классные часы "Разговоры о важном" введены с этого учебного года для российских школьников с 1-го по 11-й класс. На них школьники должны были получать информацию, в том числе о так называемой спецоперации в Украине. В методических материалах, опубликованных Министерством просвещения России в августе, вторжение преподносится как помощь русскому населению Украины, а действия российских военных – как примеры подвигов и воинской доблести. Позднее программа занятий была скорректирована – в обновленной методичке "проявление подлинного патриотизма" школьникам предлагают показывать через творчество русских и советских писателей.
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