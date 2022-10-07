К третьеклассникам как почётный гость пришёл боец "ЧВК Вагнера"

В третьем классе школы в станице Привольная Каневского района Краснодарского края на классный час "Разговоры о важном" в качестве почетного гостя был приглашен боец "ЧВК Вагнера".

Об этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на сайт школы. В заметке на сайте отмечено, что наёмник рассказал детям о "важной роли", которую "ЧВК Вагнера" выполняет в Донбассе, и показал имеющиеся у него награды, в том числе правительственные. На опубликованных школой фотографиях – мужчина в камуфляжной форме и с закрытым лицом, его имя не названо, пишет Кавказ.Реалии.