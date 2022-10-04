На маршрутках в Новосибирске разместили рекламу "ЧВК Вагнера"

На общественном транспорте в Новосибирске появилась реклама "ЧВК Вагнера" – компании наёмников, участвующих в войнах в Украине и Сирии, а также в конфликтах в странах Африки. Российское законодательство запрещает создание частных военных компаний.

Ранее публиковались сообщения о том, что в "ЧВК Вагнера" вербуют заключённых российских колоний для участия в войне в Украине – причём вербовкой занимается лично создатель группы бизнесмен Евгений Пригожин. До конца сентября 2022 года Пригожин отрицал свою связь с "ЧВК Вагнера" и даже судился с журналистами, которые утверждали обратное.

В 2019 году издание The Bell в своём расследовании рассказало, что Пригожин был привлечён к созданию "ЧВК Вагнера" по инициативе Генерального штаба российской армии. Кремль связь с ЧВК отрицает.

По российскому уголовному кодексу, за наёмничество грозит до 18 лет лишения свободы, а самому наёмнику – до 15 лет.

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