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Кабмин Украины одобрил конфискацию 903 российских активов

Здание Кабинета министров Украины, 16 февраля 2022 года

Кабинет министров Украины утвердил перечень российского имущества и активов, которые будут конфискованы в пользу государства. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство утвердило указ президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций – это корпоративные права, 824 позиции – имущество", – заявил Шмыгаль.

Он отметил, что все объекты разделены на три категории: имущество, принадлежащее российскому государству; активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России; активы российских банков.

Шмыгаль добавил, что конфискованные активы будут конвертированы в денежные средства, которые будут направлены в оборону и восстановление Украины.

23 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий конфисковать в пользу государства имущество и активы лиц, поддерживающих российское вторжение.

10 марта Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно изымать собственность России и ее резидентов. Согласно закону, изъятие будет осуществляться без какой-либо компенсации стоимости, "учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа".

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