Зеленский подписал закон об изъятии собственности России и ее резидентов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно изымать собственность России и её резидентов (жителей). Об сообщается сайте Верховной Рады.
Закон определяет правовые основы принудительного изъятия имущества "по причине общественной необходимости", в том числе военной, так как Россия начала "полномасштабную войну против Украины".
Согласно закону, изъятие будет осуществляться без какой-либо компенсации стоимости, "учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа". Решение об изъятии собственности будет принимать Совет нацбезопасности и обороны по запросу правительства.
- Россия ввела свои войска на территорию Украины 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. За это время, по данным ООН, свои дома покинули два миллиона украинцев. Около 900 тысяч из них укрылись от войны в Польше, 150 тысяч – в Венгрии. Евросоюз ожидает принять на своей территории от двух с половиной до шести с половиной миллионов беженцев.
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