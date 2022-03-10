Зеленский подписал закон об изъятии собственности России и ее резидентов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно изымать собственность России и её резидентов (жителей). Об сообщается сайте Верховной Рады.

Закон определяет правовые основы принудительного изъятия имущества "по причине общественной необходимости", в том числе военной, так как Россия начала "полномасштабную войну против Украины".

Согласно закону, изъятие будет осуществляться без какой-либо компенсации стоимости, "учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа". Решение об изъятии собственности будет принимать Совет нацбезопасности и обороны по запросу правительства.