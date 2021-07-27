Кадыров намерен вакцинировать 100% взрослого населения Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией заявил, что необходимо вакцинировать все взрослое население республики. Это мера будет касаться не только тех, кто постоянно живет в Чечне, но и уехавших из республики жителей региона.

"Мы не должны останавливаться на отметке 60 %, а привить все взрослое население! В связи с этим я поручил проверить, прошли ли иммунизацию жители ЧР, выехавшие за ее пределы", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Из Чечни ранее поступила информация о том, что у непривитых водителей отбирают машины, требуют от сотрудников госучреждений привести в поликлиники всех их родственников, угрожают увольнением работникам университетов. Созданные условия вынуждают жителей республики делать прививку вне зависимости от их мнения.

Чечня занимает третье место в России по количеству получивших первый компонент вакцины, уступая Чукотке и Белгородской области.

Ранее сообщалось, что 29 июня въезжающим со стороны Грозного в Шатойский район закрыли доступ, требуя от них предъявить сертификата вакцинации от ковида. Это сообщение корреспондента Кавказ.Реалии подтвердил и оппозиционный телеграм-канал 1ADAT. Жители Чечни сообщают о том, что не могут попасть в населенные пункты без справки о вакцинации.

В мае Кадыров потребовал оказывать ковид-диссидентам медицинскую помощь в последнюю очередь, чтобы те "почувствовали, насколько страшна нехватка кислорода".

Ранее в Чечне насильно привили более десятка человек, купивших фальшивые сертификаты о вакцинации.