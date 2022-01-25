Кадыров объяснил слова о бюджете недостаточным знанием русского языка

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил сделанное им накануне заявление о том, что Россия тратит на содержание чеченского народа больше 300 миллиардов рублей в год, без чего республика "не продержится и месяца", недостаточным знанием русского языка.

"Мой вчерашний прямой эфир вызвал массу кривотолков, среди которых обсуждение бюджета Чеченской Республики. Напомню, что я не владею в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком. И я не академик, как вы прекрасно знаете, поэтому многое остаётся неуточнённым", - написал Кадыров в телеграме, добавив, что под финансовым "содержанием" имел в виду не только бюджет региона, но и содержание территориальных "филиалов" МВД, прокуратуры, пенсионного фонда, а также фондов медицинского и социального страхования. В этом случае, по мнению Кадырова, цифра в 375 миллиардов рублей в год "совершенно не космическая" и "такое же содержание есть во всех регионах России".

Многие блогеры отметили, что текст в телеграме, написанный "не владеющим в совершенстве русским языком" Кадыровым, не содержит ни одной орфографической ошибки.

В последнее время Рамзан Кадыров почти ежедневно делает резкие заявления, вызывающие общественный резонанс. Накануне он пригрозил найти и уничтожить семью судьи в отставке Сайди Янгулбаева, который вместе с дочерью уехал из России, назвал "пособниками террористов" члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, а также заявил, что если бы был на месте президента России, то "давно забрал Украину, направил бы туда войска и навёл бы там порядок".

Комментируя угрозы Кадырова в адрес правозащитников, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал их "личным мнением" главы Чечни, которое можно оспаривать в суде, а по поводу заявления об Украине Песков сказал, что "внешнюю политику РФ формулирует глава российского государства" и "Кадыров, как и все граждане России, может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах".