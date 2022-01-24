Кадыров пригрозил "уничтожить" семью судьи в отставке Янгулбаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские власти сделают всё, чтобы найти членов семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева, который вместе с дочерью уехал из страны. Об этом Кадыров написал в новом посте в телеграме и вновь повторил, что в случае сопротивления "они будут уничтожены".

В посте содержится призыв задержать и "пособников террористов". Так Кадыров называет главу "Комитета против пыток" (организация внесена в реестр НКО-"иноагентов"), члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Они, по словам главы Чечни, зарабатывают на чеченцах, "разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов", - написал Кадыров.

Глава Чечни настаивает на том, что искать, как он пишет "мерзкую семейку Янгулбаевых", правоохранительные органы республики будут "согласно закону".

По мнению Кадырова, "настоящим воплощением предательства является Янгулбаев-старший": "Называясь судьей, он не смог воспитать интеллигентных детей. И вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи".

20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву.

Вчера министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".

Кадыров утверждает, что семья Янгулбаевых, в частности, имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. В субботу глава Чечни объявил семью Янгулбаевых сторонниками террористов, обвинил их в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции и заявил, что одобрит их убийство при задержании, – сообщает Кавказ.Реалии.

Европейский союз призвал Россию освободить похищенную властями Чечни жену судьи Зарему Мусаеву.