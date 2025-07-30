"По теме войны пиариться нужно осторожно". Как и почему у экс-мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости

25 июля 2025 года районный суд Владивостока постановил "обратить в доход государства" деньги и недвижимость пятого мэра Владивостока Владимира Николаева и его родственников на общую сумму 14,8 млрд рублей. Эти доходы судья Ленинского суда Владивостока Виктория Аскерко, пользуясь формулировкой генпрокуратуры, назвала "коррупционными". Николаев занимал пост мэра Владивостока в 2004-08 гг.

Чтобы не пропускать главные материалы Сибирь.Реалии, подпишитесь на наш YouTube, инстаграм и телеграм.

Участник приморской ОПГ по прозвищу "Винни-Пух" в 90-е и заметный чиновник в нулевые, к 2025 году Николаев растерял политический вес, но при этом решил продемонстрировать лояльность власти – побывал в зоне "СВО" и передал Путину знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, подписанное ее военнослужащими в Курске. Тем самым, похоже, привлек к себе "лишнее внимание", которое привело его семью к "раскулачиванию в тяжелые для страны времена".

"Чистый бандос, зарядил губеру в жбан с ноги"

Согласно релизу объединенной пресс-службы судов Приморья, генпрокуратурой был подан иск не только к Владимиру Николаеву, но и к аффилированным с ним лицам – его матери Раисе Николаевой (совладелец ряда бизнесов Николаева, в прошлом главный режиссер радиостанции "Тихий Океан", сейчас пенсионерка), сестре Виктории Николаевой (экс-депутат Заксобрания Приморья, с 2016 года – депутат ГД от "Единой России", член антикоррупционного комитета ГД), племяннице Николаева Евгении Забелиной, а также к более чем двум десяткам компаний, записанных на эту большую семью. В числе "коррупционно" добытой недвижимости прокуратура перечисляет 322 жилые квартиры, яхт-клуб, апарт-отель, санаторий, кинотеатр и развлекательный комплекс.

Доступ к государственной недвижимости (в основном, муниципальной), которую Николаев и его подчиненные массово переписывали на его родных и подконтрольные фирмы, появился у него после того, как он занял должность мэра Владивостока в 2004 году. Однако влияние в городе у него появилось еще раньше, когда столица Приморья знала его под прозвищем Винни-Пух.

– Это чувак, который в 90-е людей мочил, он прям чистый бандос, – говорит один из приморских журналистов Алексей (имя изменено для его безопасности). – Входил в ОПГ авторитета Сергея Бауло. Они крышевали рыбный бизнес Дальнего Востока и разделились после внезапной смерти Бауло – в 1995 году тот погиб, ныряя с аквалангом. Много говорили о том, что шланг подачи кислорода якобы был подрезан и вообще, у Бауло на тот момент был конфликт со многими авторитетами (Николаева среди них не было). Но(!) в 90-е во Владивостоке можно было убить менее затратными способами и это бы "съели". Общее мнение было, что погиб все-таки сам по неосторожности – так и в учебнике Номоконова написано (доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН Виталий Номоконов, издание по криминологии, посвященное ОПГ Дальнего Востока). Остатки банды разделились на "старичков" и "молодежь". Николаев и Дмитрий Глотов были в более успешной ОПГ молодняка. После статуса "бригадиров" пошли "Винни-Пухи" (прозвища Николаева и Глотова), так сказать, на повышение. И уже сами вершили рэкет, убийства и прочий криминал. С Дарькиным (губернатором Приморья с 2001 по 2012 гг, которому, согласно легенде, мэр Николаев "зарядил в жбан") он, кстати, знаком с тех времен, тот тоже выходец из банды Бауло.

"Прикольно правил"

В 1999 году Николаев был осужден за избиение председателя спорткомитета Приморья Чикина в 1997 году и угрозы убийством директору спорткомплекса "Олимпиец" Ефремовой.

– Вроде бы, причина – отказ спортсменов уступить Винни-Пухам здание спорткомплекса, которое на то время было крупнейшим в крае, – поясняет Алексей.

Николаев провел в СИЗО год и три месяца, хотя ему присудили 3,5 года колонии.

– Освободили из зала суда по амнистии. Были еще обвинения – выстрел и изнасилование. Но тогда он даже не сел. По одному из обвинений – он выстрелил в ногу своему же бандиту, по второму – пытался изнасиловать девушку стволом пистолета. Оба дела пошли в архив из-за отзыва заявления пострадавших. Понятно, по чьей "просьбе", – вспоминает одна из бывших коллег Николаева (ее имя не называем для безопасности собеседницы). – Интересно, что несмотря на эту жуть и ужас, неприемлемый для более-менее публичного лица, его прямо боготворили жители на посту мэра. "Прикольно правил" – так вспоминают местные его мэрство: двери в подъездах людям ставил, площадки детские строил (за госсчет, но он хотя бы применил эти госпрограммы), рыбу дешевую продавал (Николаев запустил программу соцподдержки "Приморью – достойную жизнь", в рамках которой хлеб, рыбу и другие продукты продавали на 20-30 % ниже розничной стоимости и которая работает до сих пор) – на тот момент город ему достался полной развалиной и любое движение по строительству запоминалось. При этом втихаря полгорода недвижимости себе отписал. Но остался "народным любимцем". Губернатору Дарькину с ноги однажды зарядил – это прям притча во языцех у нас. По слухам, за отказ признать город Владивосток административным центром края, что позволило бы городу привлечь еще дотаций, но это из разряда легенд – официально Дарькин и Николаев слова плохого друг другу не сказали. Тем не менее, кто в народе не любит человека, который исполнил его мечту и чиновнику с вертушки в лобешник зарядил?! Он даже свои первые релизы заказывал в стиле "молодой бандит вышел на тропу политической борьбы".

Собеседница имеет в виду публикацию о 25-летнем Владимире Николаеве в местной газете "Новости" от 10 апреля 1998 года. По всей видимости, статья "Портрет молодого волка в интерьере" была заказана самим Николаевым для того, чтобы напугать конкурентов.

"Жизнь Владимира Николаева – это исполнение американской мечты на российский манер. Взросление Володи пришлось на то время становления молодой российской государственности, когда все девочки мечтали стать валютными проститутками, а мальчики – рэкетирами. Определившись в подростковом возрасте со своей сексуально-половой идентичностью, Николаев выбрал второе. Под хит "Бухгалтер, милый мой бухгалтер" он со шпаной накрывал коммерческие палатки. Добытое силой "лавэ" тратилось уже под другую популярную песню тех лет – "Америкэн Бой". Так и крысятничал Володя, промышляя гоп-стопами и мелким бандитизмом, пока его братву не заприметил один из крупнейших владивостокских авторитетов – Сергей Бауло", – так начинается "рекламная" публикация.

По словам наших собеседников, сначала у Николаева и Дарькина были очень хорошие отношения и Дарькин даже оплачивал Николаеву предвыборные кампании.

– Многие отмечают, что папа Николаева руководил приморским отделением "Продинторга" (советское Всесоюзное объединение, осуществляло операции по экспорту и импорту продовольственных товаров), а мама – Раиса Николаева – была главным режиссером радиостанции "Тихий Океан" (вещал на Тихий и Индийский океаны, восточный сектор Арктики). Но мне кажется, интереснее тот факт, что Николаев работал у Дарькина в его компании "Ролиз" ("Российским лизингом" Дарькин руководил до поста губернатора Приморья), еще будучи студентом вуза (Николаев окончил Дальрыбвтуз по специальности "инженер-экономист" в 1996 году). Советником генерального директора! На очень высоких должностях для студента 22-23 лет. А в 2001 году Николаев становится депутатом – и началась "ещё более новая Россия". И все, кто ранее ходил в трениках с битами и грабил киоски, стали легализовываться через выборы – у кого насколько денег хватило. У наших товарищей денег хватило на "дофига" – Дарькин стал губернатором Приморья в 2001 году, а Николаев – депутатом Законодательного собрания края. Должность не ахти какая, но в принципе позволяет мониторить и влиять на центры принятия решений. Когда СМИ пишут, что именно депутатство в региональном парламенте позволило Николаеву получить повышенные квоты на вылов минтая – это враки. ЗС абсолютно точно никогда не имело отношения к распределению квот на вылов рыбы, – уверен Алексей. – Но вся эта история с депутатством, а позже с мэрством позволила Владимиру держать руку на пульсе. Факт, что квоты на вылов минтая подросли, дела у его бизнеса пошли хорошо.

"Кому-то ногу прострелил, кого-то пистолетом изнасиловал"

В депутаты Приморского ЗС Николаева выдвинули "жители города Партизанск". На выборах он набрал свыше 65% голосов.

– Все привыкли, что Владивосток бандитский город, привыкли, что у нас убивают на улицах. Все жители как-то цинично относились к новостям о том, что типа Николаев в прошлом кого-то избил, кому-то ногу прострелил, кого-то пистолетом изнасиловал. В предвыборные времена такие были про него новости и ведь даже не слухи! И избиратели такие: ну, как бы да, было и было – он же там ответил за свое, а сейчас он нормальный мэр, – комментирует Алексей.

В 2004 году Николаев со второго тура (53% голосов) избирается на пост мэра Владивостока, будучи на тот момент уже замруководителя краевого предвыборного штаба кандидата в президенты Путина и получив корочки члена партии "Единая России" лично от Шойгу.

– Долги у города на 2004 год были огромные. И поставила мэрия во времена Николаева не только 2000 дверей в подъезды – ремонтировали дороги, парк скорой помощи полностью заменили, парк троллейбусов, обе набережные отремонтировали. Но окончания первого мэрского срока дождаться он не успел – в феврале 2007 года тот же Ленинский районный суд Владивостока отстранил Николаева от должности "в связи с возбуждением уголовного дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями", – вспоминает приморский журналист. – Иронично, что "повязали" его за незаконное использование милиции в качестве личной охраны (в народе это не считалось чем-то порочным), хотя к тому времени часть госимущества он уже благополучно переписал на себя и свою заслуженную маму. Содержание в изоляторе сменилось условным сроком (4,5 года), но Николаев сбежал в Таиланд якобы на лечение, у следователя не отмечался и в итоге срок сменили на реальный, а экс-мэра объявили в международный розыск.

Однако спустя пять лет, в декабре 2012 года, суд Приморского края, изучив материалы дела, не нашел состава преступления и посчитал вынесенный Николаеву приговор ошибочным. Владимир Николаев был оправдан и 20 марта 2013 года снят Интерполом с розыска.

– Пробовал жить в Германии, потом его видели в Панаме, раздавал интервью в Доминикане. И вернулся во Владивосток только в 2017 году. И сразу начал строить много всего красивого, – рассказывает приморский журналист. – И мечту о политике не забросил – у него всегда был хороший PR: то он спортсменам помогает, то бюджетников за свой счет в свой же санаторий отправляет ("Амурский залив", который отжал в свое время у города). И политиков прикармливал – тому же Кожемяко на выборы денег давал. А ему взамен – контракты на вывоз мусора и управление многоквартирными домами. Именно крупную УК он на свою престарелую маму и записал. Домами она управляет плохо и мусор вывозит отвратительно, но никто контракты не отбирает – напротив, когда начался волна в СМИ из-за ужасного управления, упоминать стали конкурентов, которые малой частью домов управляют.

"Кому-то косо въехал"

В 2025 году Генпрокуратура РФ подала иск против Николаева и его родных, сославшись на нарушения законодательства, относящиеся к периоду с 2001 по 2008 год, "когда Владимир Николаев занимал должности депутата законодательного собрания Приморского края (2001–2004) и мэра Владивостока (2004–2008)".

Согласно заявлению ведомства, экс-мэр занимался предпринимательской деятельностью незаконно, а также "не предоставлял полные и достоверные сведения об источниках дохода, его размере и легальности". Ведомство считает, что Николаев "использовал подставных и номинальных лиц для ухода от контроля уполномоченных органов". По версии обвинения, собственность оформлялась через юрлица, связанные с Николаевым ("Хас-Фильм", "ПКФ Тихий океан" и офшорная компания Time Garden Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах).

В мае 2025 года по иску Генпрокуратуры Ленинский районный суд Владивостока наложил арест на все имущество фигуранта, его матери Раисы Николаевой, сестры Виктории Николаевой, племянницы Евгении Забелиной и аффилированных с ними 16 компаний. В июне надзорное ведомство потребовало дополнительно взыскать с экс-мэра Владивостока почти 600 миллионов рублей и изъять в госсобственность яхт-клуб, апарт-отель, санаторий, кинотеатр и другие ликвидные объекты.

На вопрос, почему именно сейчас, наши собеседники разводят руками.

– Я не очень понимаю, почему прямо сейчас, – признается Алексей. – По общему мнению, из-за того, что стране нужны средства [на войну]. Но дело, очевидно, не только в этом. Возможно, он действительно неловко засветился или кому-то косо въехал. В 2024 году Николаев, вслед за чиновниками, алкающими продвижения, поехал на "СВО" и там посветил лицом.

"Посветил" лицом Николаев, действительно, заметно – на сайте своего благотворительного фонда опубликовал фотографии, на которых он в Курске подписывает знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

– Бригада известна и за пределами края, его пиар-служба работает по-прежнему хорошо. Но, видимо, сам он не сечет, что по теме войны пиариться нужно осторожно, а сестра его [и депутат ГД Виктория Николаева] посылает это знамя полпреду в нижней палате ГД Гарри Минху, откуда оно попадает прямиком в руки президенту Путину, – говорит бывший коллега Николаева. –И пошли вопросики – а что за человечек такой? Ведь по сути политического веса у Николаева уже не осталось. Депутатство его сестры – мелочь. А ресурсов и интересной недвижимости – очень много. Сверхмного. И почему бы в сложное для страны время не поделиться этой явно незаконно накопленной недвижимостью? – думаю, именно такие вопросы появились у тех, кто начал копать. А время сейчас такое – если решать копнуть, обязательно найдут то, что ищут.

В период с 2022 по 2025 годы в России наблюдается тенденция к переходу в государственную собственность активов, ранее принадлежавших крупным российским и иностранным предпринимателям. Эти действия часто обосновываются российскими властями как меры по борьбе с "незаконной приватизацией" 1990-х годов, "необоснованным обогащением", или как "ответные меры" на западные санкции.

Так, весной 2024 года в пользу государства уже были изъяты активы холдинга "Макфа", созданного еще в 90-е предпринимателем Михаилом Юревичем, позже ставшим губернатором Челябинской области. В то же время также через суд было взыскано 105 млрд рублей с экс-владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова, государству отошли все их активы: все доли компании "Кубань-Вино" (крупнейший российский производитель вина) и других компаний. В июле 2025 года Советский районный суд Челябинска в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов, связанных с основным владельцем "Южуралзолота" Константином Струковым. В числе активов, которые суд обратил в государственную собственность, оказались все акции Струкова в ПАО "Южуралзолото группа компаний" и 100% ООО "Управляющая компания ЮГК". А еще в 2023 году по указу президента Владимира Путина под временный контроль Росимущества перешли генерирующие компании "Фортум" и "Юнипро", принадлежащие финской Fortum и немецкой Uniper. Фактически это означает изъятие оперативного контроля и права распоряжения в пользу государства.