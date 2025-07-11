Неприятности бананового короля. Соцсети – о "деле Кехмана"

9 июля прошли обыски у директора МХАТ имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана.

Как сообщила "Фонтанка", обыски связаны с расследованием дела о растрате в особо крупном размере при реконструкции старой сцены МХАТа на Тверском бульваре. Следствие ведут центральные аппараты СК и управления экономической безопасности МВД. Реконструкция сцены идет уже несколько лет, Кехман обещал, что она откроется в октябре 2025 года. ТАСС сообщил, что Кехману предъявлено обвинение.

Популярный телеграм-канал Незыгарь пытается разобраться в финансовых предприятиях Кехмана.

Владимир Кехман начал карьеру как предприниматель еще в 1990-е годы, возглавляя импортеров фруктов ОЛБИ-Джаз и затем JFC – крупнейшую банановую компанию России. Тогда его партнерами были Калманович и Бойко.



Его успехи в бизнесе позволили ему финансировать культурные проекты: так, в 2007 году, став гендиректором Михайловского театра, Кехман вложил около 500 млн рублей собственных средств в реконструкцию здания театра. Однако в коммерческой сфере у Кехмана возникли проблемы – в 2012 году группа JFC объявлена банкротом, набрав многомиллиардные долги перед банками.



Кехмана связывают с Тамбовской ОПГ, которая обеспечивала поставки кокаина из Латинской Америки. После посадки Кумарина Кехман быстро отошел от бананового бизнеса. По слухам, Кехман был весьма близок к руководству Питерского ФСБ и даже имел контакты с Виктором Ивановым, который в последствии стал заместителем главы АП.



"Ленинградские чекисты" помогли Кехману получить кредиты в Сбере, что привело впоследствии в 2012 -2013 гг к конфликту с Грефом и уголовному делу. Кехман тогда сбежал из России.



Типовое поедание гадов в рамках текущего внутривидового дарвинизма

Одним из самых обсуждаемых аспектов последних лет стали отношения Кехмана с компаниями – подрядчиками по ремонту театров.

Расследования СМИ показали, что значительную часть тендеров на ремонтно-реставрационные работы в подведомственных ему учреждениях выигрывает узкий круг фирм, связанных с предпринимателем Маратом Каргиновым. Главная из них – ООО «РСК-Ренессанс», которая в конце 2023 года получила контракт почти на 1 млрд руб. на ремонт МХАТ имени Горького.

Примечательно, что заявка РСК-Ренессанс оказалась единственной в конкурсе, и ранее эта же фирма и её «партнёры» уже работали на объектах Кехмана.

К примеру, в 2018–2021 годах в Новосибирске и Петербурге компании Каргинова выигрывали тендеры на суммы: 165 млн, 389 млн, 218 млн руб – для НОВАТа; 24 млн руб – ремонт Михайловского театра; 699 млн и 496 млн руб – опять НОВАТ и консерватория имени Глинки. Всего, как упоминалось, за последние пять лет 17 контрактов на общую сумму ~4,6 млрд руб были получены этой группой подрядчиков. Подобная концентрация подрядов породила версию, что Кехман действует в связке с данным бизнес-кругом, фактически лоббируя интересы «своих» фирм при распределении госзаказов. Пока нет доказанных обвинений в коррупции, однако уже в конце 2023 г. издания (в том числе Правда.ру) выражали сомнения в честности тендеров и призывали власти обратить внимание на данный неформальный альянс. В 2025 году, как мы видим, эти подозрения переросли в следственные действия.

Таким образом, можно утверждать, что вокруг Кехмана сформировалась бизнес-группа, состоящая из подрядных организаций, заинтересованных в освоении бюджетов его театров.

Леонид Павлючик:

От сумы и тюрьмы в России никто не застрахован. Особенно человек с таким мутным прошлым, как у Кехмана.

Олег Пшеничный:

Директор МХАТа Кехман, заподозренный в растрате, до театра занимался импортом бананов. Нам - не театралам, - не понять, как у творческих людей там всё устроено.

Виктор Шендерович:

Это, разумеется, никакое не торжество добра, а типовое поедание гадов в рамках текущего внутривидового дарвинизма, - но именно этим и интересно.

Клейма на Кехмане этом негде было ставить очень давно, и брать его можно было по дюжине статей УК в любое время, а взяли только сейчас.

Внезапно забыв, что Кехман - староста "путинской" семейной церкви в Питере. Что, в общем, и казалось главным основанием для его жизни на свободе на руководящих должностях.

А теперь, стало быть, это не охранная грамота? Или "вышла страшная ошибка"?

Андрей Пивоваров:

Кехман в целом фигура интересная: до прихода в театр он был основателем и главой одного из основных импортеров фруктов JFC, называли его даже банановым королем. Потом была череда банкротств и приход в театр.

Десятки миллиардов просто куда-то испарились

К банкротству, впрочем, остались вопросы, так как десятки миллиардов просто куда-то испарились.

Фигура он крайне мутная, была новость, что на одном из его судов нашли как-то больше 100 кг кокаина.

Потому, думаю, вопрос сейчас далеко не в хищении на реконструкции, это так сказать, начало разговора, а в ходе следствия появятся куда более серьезные вопросы.

Михальченко тоже сначала за контрабанду небольшой партии вина взяли, а сейчас уже 20 лет строго выписали. Думаю, тут что-то похожее будет.

Божена Рынска :

Это прямо мистика! Всякий раз, когда на авансцене появляется патриот и грозно машет бородой, через время Х за ним приходит ФСБ с классическим русским вопросом «где бабки?».



Вот и за Кехманом пришли и спрашивают, куда ушли деньги за реконструкцию сцены. И не была ли в бюджет заложена яхта.



Конечно, пока он всего лишь свидетель. Но в России статус свидетеля это первая стадия перед посадкой. Особенно если ты строил, реконструировал и, прости господи, духовно скреплял.



Все эти ребята они как под копирку. Крест — как якорь Титаника. И речёвки "убей украинца" на каждом углу. А чуть отвернёшься, так они уже пару миллионов долларов выводят туда, где тепло и светит солнце.



Сначала громкий крик "За Родину!", а потом обыски и изъятие часов стоимостью в бюджет Смоленской области

Они свято полагают, что у них с государством договор: они топят за скрепы, а им позволяют пиздить.



И каждый раз как в первый. Сначала громкий крик "За Родину!", а потом обыски и изъятие часов стоимостью в бюджет Смоленской области. Но это все не по причине справедливости. А потому что кто-то побольше захотел эти же деньги.



Мне жутко интересно, чего пилят главные Шариковы всея Руси — серийный доносчик Виталий Бородин и Полиграф Полиграфыч Луговой, погнавший на лучшие мировые университеты сегодня. Вот вам крест, православные, чую, они по локоть уже руки в Родину запустили. И в кармане там уже пара вилл в Дубае, записанных на троюродную бабушку.

Досадил Кехман, изгнавший из театра режиссера Эдуарда Боякова, и Z-патриотам.

Алексей Гинтовт:

Этот человек и сознательно, и последовательно уничтожил наш Проект. МХАТ имени Горького был средоточием Русской культуры, кратчайший срок, но А.Г. Дугин преподавал, Дарья Дугина была предельно результативна (как всегда, впрочем). Эдуард Бояков возглавил светлое начинание, Захар Прилепин, - множество достойнейших... Он взорвал партизанский штаб.

Он же уничтожил НЕ ИМЕЮЩИЕ МИРОВЫХ АНАЛОГОВ интерьеры зодчего В.С. Кубасова.

Кехман смертельно оскорбил всех нас, даже тех, кто не был оповещен о его существовании.

Сочувствуют Кехману немногие:

Алла Борисова :

Когда- то я брала интервью у бананового короля Кехмана. Он тогда занимал особняк с видом на Неву... У входа меня заставили снять пиджак, чтобы проверить нет ли оружия. Да, были времена.

Меня поразили иконы в его кабинете и тяга героя к театральным подмосткам

Помню, меня поразили иконы в его кабинете и тяга героя к театральным подмосткам. Кажется, в Михайловском он даже выступил на сцене.

Три театра были им окучены.

"Тангейзер” в Новосибирске был немедленно снят с репертуара, как только он там появился. “Я как человек верующий, крещеный, православный, как еврей — воспринимаю это как оскорбление”, — такие слова Кехмана о постановке цитировала газета “Коммерсант”.

Сейчас Кехмана задержали. Смешно, что сейчас.

Но благодарна я ему за то, что когда-то он вложил деньги и в любимый джаз- клуб моей юности "JFC". Так же называлась и его банановая компания.

Зато нет недостатка в зубоскальстве.





Марат Гельман:

У Володи Сорокина была шуточная концепция - что Боякова уволили из МХАТ так как борода была щуплая слишком, а вот у Кехмана - лопатой. Но вот судя по фоткам Кехман ее подстриг. Вот и сел. Может не шуточная концепция?