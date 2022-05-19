Как Навальный и как заложник. Вера Васильева – о Владимире Кара-Мурзе

22 апреля печально известный (наверное, уже на весь мир) Басманный суд Москвы арестовал Владимира Кара-Мурзу – оппозиционного политика, журналиста, бывшего председателя совета "Фонда Бориса Немцова за свободу", а Московский городской суд вчера подтвердил решние о законности этого ареста. Кара-Мурзе предъявили уголовное обвинение в распространении "фейков" о российской армии на фоне так называемой спецоперации в Украине. Поводом послужило выступление Владимира 15 марта в палате представителей штата Аризона в США, на английском языке, где он дал жесткую оценку того-что-нельзя-называть. В недавно полученном мной письме из СИЗО он, в частности, пишет: "Люди удивляются, что за слова можно получить 15 лет тюрьмы. Такая цена за правду. Как говорил Борис Немцов, "свобода стоит дорого".

Владимир Кара-Мурза, видимо, уже изрядно намозолил глаза кремлёвской власти. Вспомнить хотя бы, что он занимался подготовкой и продвижением "закона Магнитского", устанавливающего санкции в разных странах мира в отношении людей, причастных к гибели в СИЗО "Матросская тишина" Сергея Магнитского. Не случайно на Кара-Мурзу было совершено уже два покушения, отравления, в результате которых он едва выжил. Для меня Кара-Мурза – это ещё и последовательный, упорный и смелый защитник российских политзаключенных, в том числе бывшего сотрудника компании ЮКОС Алексея Пичугина. Владимир проделал колоссальную работу для того, чтобы имя Пичугина зазвучало на международных авторитетных площадках. Ещё одна цитата из письма Владимира, много о нем говорящая: "Мне важно, что коллеги и сторонники продолжают эту работу [по защите политзаключенных], пока я здесь. Моя цель – чтобы эта работа стала ненужной, чтобы в России больше не было политзаключенных. Я уверен, что этот день настанет – и думаю, скорее, чем кажется сегодня. Ночь темнее всего перед рассветом".

Помимо всего этого, я воспринимаю Владимира как заложника. Ведь он, благодаря своей общественной, гуманитарной деятельности, снискал известность и уважение на Западе. И я не могу исключить, что российские власти поведут (а может, уже делают это негласно) разговор о его обмене на кого-то, кто сейчас по тем или иным причинам арестован в какой-то из западных стран и в ком они заинтересованы. Возможно, кто-то возразит: о каких международных контактах может идти речь сейчас, когда с Россией больше не хочет иметь дела цивилизованный мир? Но ведь обменяли недавно Константина Ярошенко, получившего в США 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками, на Тревора Рида, попавшего в российскую колонию из-за драки с полицейским! И этому обмену не помешал тот факт, что так называемая спецоперация России против Украины уже давно шла полным ходом.

Горько и больно осознавать, что, похоже, единственное возможное для место в нашей стране сегодня для честных политиков – за тюремной решеткой

Практика таких обменов давняя. Памятен пример, когда Владимира Буковского – писателя, одного из основателей диссидентского движения в СССР – в 1976 году обменяли на лидера коммунистической партии Чили Луиса Корвалана. Если не заглядывать так далеко в историю, можно вспомнить, как российский ученый Игорь Сутягин, осуждённый на основании чрезвычайно сомнительной доказательной базы за "шпионаж" и отсидевший за решеткой 11 лет, был обменян в 2010 году на группу арестованных на Западе российских агентов, включая Анну Чапман, ставшую впоследствии телеведущей на государственном телеканале. После этого обсуждалась идея обмена Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы по обвинению в намерении незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма, на Алексея Пичугина. Мол, хотя Пичугин никакого отношения к США не имеет, правительство этой страны могло бы взять на себя гуманитарную миссию, вытаащив из застенков тех, кто сидит в РФ незаконно. К сожалению, эта идея не получила развития, и спустя десятилетие после этих разговоров Пичугин по-прежнему находится в колонии, а число политзэков в России растет чуть ли не ежедневно. В том числе – по новой статье УК о "фейках" про российскую армию в Украине.

Вообще, на мой взгляд, гуманистические мотивы крайне редко встречаются в международных отношениях. В 2020 году СМИ много писали о том, что Израиль передал России Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на Нааму Иссахар, осужденную здесь на 7,5 лет перевозку наркотиков в багаже. Эта ситуация в моих глазах особенно похожа на откровенное взятие заложницы с целью последующего ее обмена на нечто выгодное для РФ.

В истории Кура-Мурзы есть ещё один аспект, который, на мой взгляд, роднит её со случившимся с Алексеем Навальным. И Навальный, и Кара-Мурза – политики, стремящиеся жить и действовать именно в России. И это при том, что они оба вполне могли бы с комфортом обустроить свою жизнь на Западе. Кара-Мурза провел какое-то время после покушений за рубежом, но добровольно вернулся. Точно так же поступил, едва оправившись от отравления, Навальный – и был, как известно, арестован прямо в аэропорту. Видимо, они оба поступили так потому, что для политика, не мыслящего себя вне России, есть вещи, которые перевешивают соображения собственной безопасности и прагматизма. Хорошо, что такие люди, вопреки всему произошедшему с нами с 24 февраля, ещё остаются в России. Горько и больно осознавать, что, похоже, единственное возможное для них место в нашей стране сегодня – за тюремной решеткой. Но пока они есть, жива надежда на то, что Россия, оказавшаяся после 24 февраля на самом дне, возродится.

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"



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