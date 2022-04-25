"Заткнуть рот военной цензурой". Дело Владимира Кара-Мурзы

22 апреля российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу арестовали по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Поводом послужило его выступление в Палате представителей американского штата Аризона. Адвокаты считают дело политически мотивированным. За десять дней до ареста Кара-Мурзу задержали под надуманным предлогом. Но сейчас ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Публициста Владимира Кара-Мурзу обвиняют в распространении фейков об армии, то есть, подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации") УК РФ. Поводом послужило выступление в палате представителей штата Аризона в США.

15 марта в Аризоне Владимир Кара-Мурза свою речь начал с того, что назвал действия режима Владимира Путина в Украине "агрессией", подчеркнув, что речь идет о термине международного права. Политик посвятил часть своей речи истории нахождения Путина у власти, вспомнив, например, о том, что уже в конце 1999 года будущий президент России участвовал в открытии мемориальной таблички в память о Генсеке ЦК КПСС и председателе КГБ СССР Юрии Андропове.

"Очень быстро, буквально за несколько лет, Владимир Путин изменил режим в России с неидеальной демократии, какой она была в девяностые годы, на идеальное авторитарное государство, построенное им к сегодняшнему дню. И все это время Путина принимали в западных столицах, пожимая ему руки и расстилая красные ковры перед прибытием его самолета… – сказал Кара-Мурза во время выступления. – Я не только политик, я еще по образованию и историк. И то, что мы точно знаем из истории, – это как заканчивается время диктаторов. Оно всегда заканчивается одинаково. И я хотел бы в этом ошибаться, но сегодня весь мир видит, что путинский режим делает с Украиной. Он сбрасывает кластерные бомбы на жилые районы, на роддома, больницы и школы. Военные преступления Это военные преступления, которые были инициированы диктаторским режимом в Кремле против нации в сердце Европы. И это, к сожалению, то, к чему нас привели годы правления Путина".

Владимир Кара-Мурза также говорил о миллионах живущих в России людей, которые не поддерживают военные действия против Украины, и тысячах смелых протестующих, которые, несмотря на репрессии, продолжали выходить на улицы, чтобы высказать своё несогласие с происходящим, а также о 15 тысячах арестованных на этих акциях.

Следствие в РФ назвало слова о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы Украины, "заведомо ложной информацией", распространенной "по мотивам политической ненависти". Эти слова Кара-Мурзы якобы "причинили существенный вред интересам Российской Федерации".

Выступление Кара-Мурзы состоялось 15 марта. После возвращения в Москву Кара-Мурзу задержали. Это произошло 11 апреля во дворе его дома. Тогда два полицейских написали рапорты с абсолютно одинаковыми формулировками. В обоих говорилось, что политик "при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться".

В документах полицейских говорилось, что при задержании им оказали "активное сопротивление", отказались показать документы и пройти в служебный транспорт. Как сообщил тогда адвокат Вадим Прохоров, задержание произошло во дворе дома, где живет политик, когда он выходил из машины. Сразу же после случившегося был введен так называемый план "Крепость" – это особый режим работы ОВД на случай его захвата. У адвокатов тогда возникли сомнения в обоснованности такого режима, так как это решение привело к тому, что защитники Кара-Мурзы не смогли попасть к нему сразу.

Нынешний арест – всего через 10 дней после первого задержания – был крайне молниеносным. Вот что рассказал о нем адвокат оппозиционного политика Вадим Прохоров:

"Та космическая скорость, с которой развиваются события, и то, как быстро собираются поместить Владимира Кара-Мурзу под стражу, а потом, наверное, в перспективе, назначить ему наказание, говорит о том, что российские власти боятся правды, боятся того, что он рассказывал про войну, которую российские власти требуют называть "спецоперацией". Именно так звучит обвинение. Ничего другого криминального, противозаконного Владимиру не предъявлено. В результате в течение суток его доставили из спецприёмника на неизвестно каком основании, ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела, тут же произошло избрание меры пресечения и в тот же день предъявили обвинение. Я такого не припомню ни по одному из дел. Поэтому мне кажется, что то, что происходит, – ярчайший показатель того, как российские власти пытаются максимально быстро заткнуть ему рот путём военной цензуры, хотя она и запрещена. А также путём мракобесных сроков, от пяти до десяти лет, которые теперь имеет шанс, к сожалению, получить Владимир Кара-Мурза. Разумеется, мы будем этому сопротивляться".

Крайне мало осталось людей из оппозиции в принципе. И Владимир – один из них

Прохоров также рассказал, что Владимир Кара-Мурза – единственный из членов Антивоенного комитета России, кто находится на территории Российской Федерации. По его словам, вполне возможно, что других членов комитета может, к сожалению, ожидать та же участь, что и Кара-Мурзу. "Крайне мало осталось людей из оппозиции в принципе. И Владимир – один из них", – сказал адвокат политика.

После начала войны России против Украины Владимир Кара-Мурза вместе с другими российскими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Среди его членов – в основном политики в изгнании: бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский, бывший глава российского правительства Михаил Касьянов, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, экономисты Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев, академик РАН Юрий Пивоваров, политик Дмитрий Гудков, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович и журналист Евгений Киселёв. Антивоенный комитет выступает против агрессии России в Украине и за то, чтобы она была остановлена, а также помогает россиянам, решившим покинуть родину из-за войны.

Преследование оппозиционного политика происходило на протяжении всех последних лет. В 2015 и 2017 годах Владимир Кара-Мурза попадал в больницу с симптомами отравления. Расследовательская группа Bellingcat тогда выяснила, что накануне первого отравления за политиком следили те же сотрудники ФСБ, что и за убитым оппозиционером Борисом Немцовым, а впоследствии – за Алексеем Навальным. Кара-Мурза добивался возбуждения уголовного дела, которое могло бы пролить свет на обстоятельства, приведшие к его госпитализации, однако в этом было отказано.

После отравления Кара-Мурза жил некоторое время за границей, но решил вернуться в Россию, так как считает себя российским политиком, который должен находиться на родине.

"Почему он приехал в Россию? Потому что он считает себя российским политиком – даже в такой ситуации, когда он понимал, что ему может грозить опасность и это может закончиться тем же, чем это закончилось сегодня, – рассказала адвокат Ольга Михайлова. – Он считал, что он – политик, он должен приехать в Россию и место его здесь. И он поступил так, как думал. А дальше – то, что мы видели – дальнейшее развитие событий. Из материалов дела подтверждается, что еще с 8 апреля велись следственные действия, направленные на то, чтобы сейчас заключить его под стражу… То есть они сначала инициировали административное дело, по которому его, соответственно, посадили в спецприёмник, потом его большую часть дня держали в Следственном комитете, хотя нам объяснили, что он не был задержан, а потом его под конвоем привезли в суд".

По словам Ольги Михайловой, одновременно с появлением дела о "фейках" Владимир Кара-Мурза был внесен в список физических лиц – "иностранных агентов" Минюста.