Частичная военная мобилизация Владимира Путина. Кто стоит за этим решением президента России? Сколько людей Кремль готов положить в украинский чернозем, чтобы заставить "коллективный запад" и официальный Киев сесть с Москвой за стол переговоров? Ядерная угроза: блеф или последнее предупреждение диктатора?

Многокилометровые очереди на сухопутных границах России и рекордные цены на авиабилеты на международные рейсы. Закроет ли Кремль выезд из страны для уклонистов и кто бежит из России из-за страха попасть на украинский фронт?

Военком Москвы пригрозил уголовной статьей адвокатам за помощь в уклонении от мобилизации. Остались ли легальные способы увильнуть от армии и что грозит уклонистам, отказавшимся воевать за Путина?

Военная мобилизация – новая нагрузка на дефицитный бюджет. Где Путин возьмет деньги, чтобы финансировать продолжение войны в Украине?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Иваном Преображенским, профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Олегом Ицхоки и правозащитником Сергеем Кривенко.

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