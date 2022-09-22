Консервные банки для "пушечного мяса". Техника для новобранцев

На какой технике будут воевать мобилизованные российские солдаты? Радио Свобода показывает вооружения, которые Россия перебрасывает в Украину.

Объявленная в России мобилизация (всеобщая в реальности и "частичная" на словах) идет полным ходом: российские власти, по крайней мере в регионах, кажется, решили пойти по "луганскому и донецкому пути": к мужчинам в возрасте от 20 до 50 лет приезжают ночью, вылавливают их, останавливая машины на постах ГИБДД, массово забирают на фронт врачей и медсестер, студентов отправляют в военкоматы прямо с занятий, а некоторые школы переоборудуют в призывные пункты.

По неподтвержденным официально данным, "секретный" пункт указа о мобилизации позволяет Министерству обороны призвать в армию до 1 миллиона человек.

Мобилизованных надо будет не только обучить (к этому процессу, похоже, российское командование решило отнестись формально и сократить его до минимума), но и обеспечить оружием, боеприпасами и военной техникой. С последним дело обстоит хуже всего: еще во время мобилизации в самопровозглашенных "народных республиках" Донбасса было видно, что новобранцев обеспечивают и экипируют гораздо хуже, чем кадровых российских военных и даже добровольцев из российского "Боевого армейского резерва".

Радио Свобода изучило фотографии в социальной сети "ВКонтакте", сделанные простыми людьми на одном из основных путей следования российской техники в Украину – железнодорожной ветке, ведущей из центра России в Ростов-на-Дону. Люди, едущие на пассажирских поездах, а также жители городов Ростовской области нередко фотографируют эшелоны с российской военной техникой из окна поезда или просто проходя мимо станций. Эти снимки, которые находятся в открытом доступе, позволяют хотя бы частично составить представление о том, на чем предстоит воевать мобилизованным россиянам против украинской армии, оснащенной (пусть и в недостаточном пока количестве) современными западными вооружениями.

Танки времен холодной войны

11 сентября пользователь "ВКонтакте", проходивший мимо вокзала города Миллерово, сфотографировал эшелон с военной техникой. На снимке видны танки Т-62М. Т-62 – самый старый танк, остававшийся в консервации на складах Министерства обороны. Его разрабатывали еще в 50-х годах, при Хрущеве, но на фото – модернизированная версия, поступившая на вооружение советской армии в 1983 году. Ее можно идентифицировать по дополнительной защите башни, получившей в честь другого генсека название "брови Ильича": это металлополимерные блоки комбинированной защиты, прикрепленные к лобовой части башни ради увеличения ее стойкости к кумулятивным боеприпасам.

На фото также можно заметить, что у этих Т-62М отсутствуют лазерные дальномеры и некоторые другие элементы, которые должны быть у модернизированной версии танка. Так или иначе, Т-62М – один из самых "слабых" танков российской армии, имеющий гладкоствольное орудие со слабым бронепробитием. Россия начала снимать Т-62 и Т-62М с консервации еще в мае: несколько этих танков уже были захвачены ВСУ, как этот "обычный" Т-62 без "бровей Ильича" на фото ниже:

Впрочем, и с модернизированными Т-62М украинская армия научилась справляться не хуже – например, сбрасывая на них гранаты с дронов.

Впервые Т-62М были замечены в Донецкой и Херсонской областях Украины еще в мае. В августе расследовательская группа Conflict Intelligence Team и независимый исследователь Бенджамин Питтет смогли установить базу в Бурятии, откуда эшелоны с этими танками направлялись в Украину. Как следует из найденных Радио Свобода снимков во "ВКонтакте", поставки старой расконсервированной советской техники в российские войска продолжаются и сейчас.

Т-80БВ – едут на ремонт?

Ответ на вопрос, зачем России приходится уже 5 месяцев расконсервировать и перебрасывать в Украину в буквальном смысле музейную технику, можно найти в другом посте во "ВКонтакте", на фото, опубликованном всего 4 дня назад, 18 сентября. На нем видна платформа с танком, который эксперты Conflict Intelligence Team идентифицировали по просьбе Радио Свобода как Т-80БВ, одну из промежуточных модификаций Т-80, поступившую на вооружение советской армии "всего" 37 лет назад, в 1985 году.

В отличие от Т-62М, которые едут в Украину в "заводском" состоянии, этот танк уже имеет на борту используемую российскими военными в Украине букву "V" и в целом не выглядит как ранее не использовавшийся, хотя и не имеет явных внешних повреждений. Радио Свобода геолоцировало место съемки фото как станцию Каменская в Ростовской области (город Каменск-Шахтинский). Состав стоит на путях, которые обычно используются для следующих в северном направлении поездов, а на платформе написано "Екатеринбург". Можно предположить, что машина следует на ремонт в Омск, где она была выпущена.

Этот же состав на этой же станции попал и на видео в тиктоке, опубликованное 19 сентября, – на нем виден все тот же Т-80БВ с бортовым номером 032, несколько Т-62М с "бровями Ильича" и дополнительно установленной динамической защитой "Контакт-М", а также пять БМП-2 – некоторые с видимыми внешними повреждениями. БМП-2 были приняты на вооружение советской армии 42 года назад, в 1980-м, и активно используются с самого начала полномасштабного российского вторжения как Россией, так и Украиной.

Этот же пользователь тиктока опубликовал и несколько других видео, на одном из которых, в частности, виден состав с военными бортовыми автомобилями "КамАЗ", "Урал" и бензовозами.

БРДМ-2МС: вместо Сербии и Лаоса – в Донбасс?

На фото и видео в соцсетях из Ростовской области попадаются не только бронемашины и танки 30–40-летней давности, но и их варианты, модернизированные уже после распада Советского Союза, – например бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2МС, "потомки" производившейся с 1963 по 1982 год БРДМ-2. БРДМ-2МС стали делать совсем недавно, в 2016 году, в городе Истра Московской области, на предприятии ООО "Б-Армс". Машина оснащена дополнительными 6-миллиметровыми листами брони и имеет "повышенную противоминную стойкость". Кроме этого, она оснащается более современным 150-сильным дизельным двигателем и имеет новые приборы наблюдения и прицеливания.

Этот снимок, как установило Радио Свобода, был сделан пассажиром из окна следующего на север поезда все в том же Каменске-Шахтинском 30 августа. По фотографиям видно, что машины новые. Как следует из многочисленных публикаций российской прессы, БРДМ-2МС предназначались в основном на экспорт и поставлялись в такие страны, как Киргизия, Мьянма, Лаос, Таджикистан и Сербия. В апреле 2022 года, уже после начала российского вторжения в Украину, эти машины были замечены в Сирии на фотографиях празднований Дня независимости этой страны.

Модернизация одной БРДМ-2 в БРДМ-2МС, по неофициальным данным, обходится примерно в 7 миллионов рублей, при этом Сербии, например, эти машины были переданы в 2019 году "безвозмездно". Радио Свобода не удалось найти в открытых источниках свидетельств применения БРДМ-2МС в Украине.

Больше мобилизованных – больше раненых

Радио Свобода неизвестно и о случаях уничтожения Вооруженными силами Украины медицинских эвакуационных автомобилей российской армии. Согласно международному гуманитарному праву такое нападение было бы явным военным преступлением. Тем не менее, фотографии, размещенные еще одним пользователем "ВКонтакте", показывают, что Россия все равно перебрасывает в направлении Украины новые санитарно-транспортные машины. "Новыми", впрочем, их тоже можно назвать лишь условно: сейчас в российской армии есть и более современные образцы таких машин, а санитарно-медицинский кузов К4350.1-11К, установленный на эти двухосные "КамАЗы" модели 43501, использовался на шасси грузовиков "Урал" еще более 10 лет назад.

Эта фотография, как установило Радио Свобода, тоже сделана в Каменске-Шахтинском. На ней видны не менее пяти таких машин. Снимки сделаны 30 августа.

Т-80БВМ в Кутейникове и "Гиацинты" в Новочеркасске

Этот же пользователь "ВКонтакте" (из хронологии снимков в его профиле следует, что он ехал из Крыма в центр России) выложил фотографию еще одного танка Т-80, но уже в более современной модификации "БВМ". Геотег в публикации указывает на то, что фотография была сделана на станции Кутейниково в Ростовской области. На борту танка написано "Это вам за ми…" – часть букв разобрать невозможно. Судя по всему, машина уже побывала в боях – однако по снимку сложно с определенностью сказать, в каком направлении следует состав.

Танки Т-80БВМ оснащены комплексом модульной динамической защиты "Реликт". По данным американского Института изучения войны, именно на таких танках тренируются российские добровольцы из "3-го армейского корпуса". Несмотря на глубокую модернизацию, включающую, например, тепловизоры "Сосна-У" с матрицами французского производства, Т-80БВМ не раз становился добычей ВСУ: по данным сайта Oryx, ведущего подсчет уничтоженной или поврежденной российской военной техники по фотографиям и видео в интернете, всего Россия за время войны потеряла 38 таких машин. Некоторые из них были выведены из строя выстрелами из американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Часть Т-80БВМ российские войска бросили, отступая из Харьковской области.

Куда меньше потерь Россия и войска "народных республик" понесли еще в одном почти "музейном" виде вооружений – речь идет о 152-миллиметровых буксируемых пушках 2А36 "Гиацинт-Б". Эти крупнокалиберные орудия были разработаны еще в 1968 году, но увидеть их можно не только в экспозиции подмосковного парка "Патриот", а еще и просто путешествуя по югу России – как это удалось еще одному пользователю "ВКонтакте", опубликовавшему фото с "Гиацинтами-Б", сделанное на вокзале в Новочеркасске 23 августа. Платформа, на которую погружены пушки, также приписана к депо в Екатеринбурге. Автор поста написал в комментариях, что увидел на платформах в этом составе 18 "Гиацинтов".

Согласно данным проекта Oryx, за время с начала российского вторжения в Украину Россия и войска пророссийских сепаратистов потеряли всего два "Гиацинта-Б": один был уничтожен, один захвачен ВСУ.

Такие же орудия активно используются и Украиной, которая, по подсчетам сайта Oryx, потеряла уже 10 из них (в том числе в результате ударов недавно купленными иранскими дронами-камикадзе). Впрочем, куда более серьезной проблемой, причем как для украинской, так и для российской армии, сейчас является другая: постепенное истощение боеприпасов калибра 152 миллиметра. Украине сложно пополнять их запасы на международном рынке, где таких снарядов почти не осталось, а российские запасы изрядно уменьшились после высокоточных ударов ВСУ по складам противника и после того, как при отступлении из Харьковской области армия РФ бросила целые арсеналы нетронутыми.

"Снарядный голод" – не новое понятие для российских военных. По словам военного эксперта Павла Лузина, советские снаряды для ствольной артиллерии не могут храниться долго (из-за этого с дефицитом 152-миллиметровых боеприпасов Россия столкнулась еще во время второй чеченской войны), а их производство не поспевает за гигантскими объемами использования в Украине. По оценкам Лузина, которые он делал в конце августа, при сохранении нынешних темпов использования таких снарядов Россия столкнется с настоящим "снарядным голодом" уже в конце 2022 года.